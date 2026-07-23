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للمرة الأولى... الذكاء الاصطناعي يحقق العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات!

علوم وتكنولوجيا
2026-07-23 | 07:05
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للمرة الأولى... الذكاء الاصطناعي يحقق العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات!
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للمرة الأولى... الذكاء الاصطناعي يحقق العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات!

حقق الذكاء الاصطناعي إنجازًا غير مسبوق بعد حصوله للمرة الأولى على العلامة الكاملة في أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO)، وهو أحد أصعب وأعرق مسابقات الرياضيات في العالم، بعدما كان هذا الإنجاز حكرًا على عدد محدود من المتسابقين البشر.

وأعلنت شركتا التكنولوجيا الصينيتان "هواوي" و"شياوهونغشو" أن نموذجي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما نجحا في حل جميع مسائل الأولمبياد محققين 42 نقطة من أصل 42، وفق آلية التقييم الرسمية للمسابقة.

وشارك في نسخة هذا العام، التي استضافتها شنغهاي، 666 متسابقًا من مختلف الدول، ولم يتمكن من تحقيق العلامة الكاملة سوى سبعة متسابقين.

ويأتي هذا التطور بعد عام واحد فقط من تمكن نماذج ذكاء اصطناعي، بينها نماذج تابعة لـ"غوغل" و"أوبن إيه آي"، من تحقيق نتائج بمستوى الميدالية الذهبية من دون الوصول إلى العلامة الكاملة.

وأكدت الشركات المطورة أن نماذجها لم تحصل على أسئلة الاختبار إلا بعد انتهاء المتسابقين البشر من الامتحان، وأن الإجابات أُرسلت إلى منظمي الأولمبياد ضمن المهلة الزمنية المحددة ومن دون أي تدخل بشري.

كما كشف المستثمر الأميركي ديدي داس أن أربعة نماذج متطورة من شركات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"أكسيوم ماث" و"مونشوت إيه آي" حققت أيضًا العلامة الكاملة، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي تجاوز رسميًا أحد أصعب الاختبارات الرياضية في العالم.

وكالة فرانس برس

علوم وتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي

العلامة الكاملة

مسابقة

رياضيات

الصين

أولمبياد الرياضيات الدولي

IMO.

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