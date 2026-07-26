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قبل البشر بملايين السنين... هل احتضنت الأرض حضارة صناعية واختفت آثارها؟
علوم وتكنولوجيا
2026-07-26 | 15:39
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قبل البشر بملايين السنين... هل احتضنت الأرض حضارة صناعية واختفت آثارها؟
طرح عالم الأحياء الفلكية آدم فرانك عام 2017 سؤالاً على عالم المناخ في وكالة ناسا غافين شميدت حول ما إذا كانت الحضارات المتقدّمة في الكون قد تواجه تغيّراً مناخياً حتمياً نتيجة استهلاكها المكثّف للطاقة، كما يحدث مع البشر اليوم. لكنّ شميدت فاجأه بسؤال أكثر غرابة: ماذا لو عاشت على الأرض حضارة متقدّمة قبل ملايين السنين، ثم اندثرت؟ هل كنا سنعثر اليوم على آثار تدلّ على وجودها؟
ومن هنا وُلدت فكرة أطلق عليها العالمان اسم "فرضية السيلوريان"، نسبةً إلى حضارة خيالية من الزواحف المتقدّمة ظهرت في مسلسل "دكتور هو".
وتبحث الفرضية، التي تناولها الباحثان في دراسة نُشرت عام 2018، في إمكانية اكتشاف آثار حضارة صناعية افتراضية عاشت على الأرض قبل ظهور الإنسان في السجل الجيولوجي للكوكب. ويشير الباحثان إلى أنّ العثور على أدلة مباشرة سيكون صعباً للغاية، إذ إنّ حركة الصفائح التكتونية والثورات البركانية والتعرية تعيد تشكيل سطح الأرض باستمرار، كما أنّ نسبة ضئيلة جداً من الكائنات تتحوّل إلى أحافير، ما يعني أنّ آثار حضارة عاشت لفترة قصيرة نسبياً قبل ملايين السنين قد تختفي إلى حدّ كبير.
لكنّ حضارة صناعية متقدّمة ربما كانت ستترك وراءها آثاراً كيميائية وجيولوجية أكثر ديمومة. فالتغيّرات في تركيبة الغلاف الجوي، والمواد البلاستيكية، والمعادن الثقيلة المستخدمة في الصناعات، والمواد الكيميائية التي يصعب تحلّلها، قد تترك بصمات محفوظة في طبقات الرواسب لملايين السنين. ويمكن لمثل هذه المؤشرات أن تساعد نظرياً في البحث عن آثار نشاط صناعي قديم، تماماً كما يترك النشاط البشري الحالي بصماته في كيمياء الكوكب ومناخه.
ومع ذلك، لا يقول فرانك وشميدت إنّ حضارة متقدّمة سبقت البشر فعلاً، ولا تقدّم الفرضية دليلاً على وجودها، بل تطرح سؤالاً علمياً حول مدى إمكانية اكتشاف حضارة صناعية قديمة جداً من خلال السجل الجيولوجي. ويرى الباحثان أنّ حضارة شبيهة بحضارتنا، تستهلك كميات هائلة من الطاقة وتُحدث تغيّرات واسعة في البيئة، يُفترض أن تترك بعض البصمات القابلة للرصد.
وفي النهاية، قد لا تكمن أهمية "فرضية السيلوريان" في البحث عن حضارة مفقودة بقدر ما تكمن في السؤال الذي تطرحه حول مستقبل حضارتنا نفسها: ما البصمة التي سيتركها البشر في الأرض، وهل سيتمكّنون من بناء حضارة تكنولوجية مستدامة على المدى الطويل؟
المصدر
علوم وتكنولوجيا
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واختفت
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