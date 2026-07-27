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هل بدأ هاتفك يعمل ببطء؟... إليك الأسباب وطرق المعالجة

علوم وتكنولوجيا
2026-07-27 | 05:01
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هل بدأ هاتفك يعمل ببطء؟... إليك الأسباب وطرق المعالجة
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هل بدأ هاتفك يعمل ببطء؟... إليك الأسباب وطرق المعالجة

يواجه معظم مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة تراجع سرعة أجهزتهم مع مرور الوقت أو بشكل مفاجئ.

ونقلًا عن موقع "Lifewire" التقني، فإنّ هذا البطء لا يعني بالضرورة الحاجة إلى شراء هاتف جديد، إذ غالبًا ما يعود إلى أسباب برمجية أو تقنية بسيطة، مثل ضعف الاتصال بالإنترنت، أو تراكم الملفات، أو إهمال التحديثات الدورية.

ولاستعادة كفاءة الجهاز، يوصي الخبراء بالبدء بالحلول الأبسط، من خلال إعادة تشغيل الهاتف لتنشيط النظام، والتحقّق من جودة الاتصال بالإنترنت للتأكد من أنّ المشكلة لا تكمن في الشبكة نفسها.

كما يشدّد الخبراء على أهمية تحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار لمعالجة الأخطاء البرمجية، إلى جانب تفريغ مساحة التخزين عبر حذف التطبيقات غير المستخدمة ومسح ذاكرة التخزين المؤقت (Cache) للمتصفحات والتطبيقات الكبيرة، مثل "تيك توك" و"إنستغرام".

وفي حال عدم استجابة الهاتف لهذه الخطوات، تُعدّ "إعادة ضبط المصنع" (Factory Reset) الحلّ الأخير لمعالجة المشكلات البرمجية.

أمّا إذا استمرت المشكلة بعد ذلك، فقد يكون من الضروري التواصل مع الدعم الفني لفحص المكوّنات الداخلية للجهاز.
 

علوم وتكنولوجيا

هاتف

تكنولوجيا

هاتف بطيء

ذاكرة الهاتف

بطارية الهاتف.

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