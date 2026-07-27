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أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء... هل نقترب من نهاية عصر الهواتف الذكية؟
علوم وتكنولوجيا
2026-07-27 | 10:02
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أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء... هل نقترب من نهاية عصر الهواتف الذكية؟
مع تسارع تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء، مثل النظارات والأساور الذكية، القادرة على الرؤية والاستماع وتسجيل ما يدور حول المستخدم. وتهدف هذه الأجهزة إلى منح المساعدات الذكية فهمًا أعمق لحياة المستخدم اليومية، بما يمكّنها من تقديم اقتراحات مخصّصة وتنفيذ المهام بكفاءة أكبر، في خطوة قد تمهّد لعصر ما بعد الهواتف الذكية.
وتقود شركات مثل "ميتا" و"سامسونغ" هذا التوجّه، إذ طرحت الأولى نظارات ذكية مزوّدة بكاميرات وميكروفونات، فيما تستعدّ الثانية لإطلاق نظاراتها الخاصة. كما تختبر شركات ناشئة أجهزة أخرى، مثل الأساور وأدوات التسجيل الصغيرة، التي تتيح للذكاء الاصطناعي تحليل المحادثات والبيئة المحيطة، وهو ما يرى المطوّرون أنّه قد يجعل المساعدات الرقمية أكثر فاعلية في دعم المستخدمين.
لكنّ هذه التقنيات تثير، في المقابل، مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، إذ يحذّر خبراء من أنّ سهولة ارتداء هذه الأجهزة وصعوبة ملاحظتها قد تجعل الحصول على موافقة الأشخاص على التسجيل أكثر تعقيدًا. كما يخشى مختصون من إساءة استخدامها في أماكن يُفترض أن تتمتّع بقدر عالٍ من الخصوصية، مثل غرف تبديل الملابس أو الاجتماعات الخاصة، رغم تأكيد الشركات أنّ أجهزتها تتضمّن مؤشرات ضوئية تنبّه الآخرين عند بدء التسجيل.
وتشير تجارب عملية إلى أنّ هذه الأجهزة قد تكون مفيدة في بعض المواقف، مثل التعرّف الفوري إلى المعالم السياحية، أو تلخيص الاجتماعات وتقديم تذكيرات ذكية. إلا أنّها قد تصل أيضًا إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن مشاعر المستخدم أو سلوكه، ما يثير تساؤلات حول مدى موثوقية التحليلات التي تعتمد على مراقبة تفاصيل الحياة اليومية.
ورغم استمرار الجدل، تؤكد شركات التكنولوجيا أنّ مستقبل الحوسبة يتّجه نحو أجهزة ترافق المستخدم باستمرار وتفهم سياق حياته اليومية، معتبرةً أنّ ذلك قد يمثّل قفزة كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، يرى خبراء أنّ نجاح هذا التوجّه سيعتمد على قدرة الشركات على تحقيق توازن حقيقي بين الابتكار وحماية خصوصية الأفراد.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
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