الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء... هل نقترب من نهاية عصر الهواتف الذكية؟

علوم وتكنولوجيا
2026-07-27 | 10:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء... هل نقترب من نهاية عصر الهواتف الذكية؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء... هل نقترب من نهاية عصر الهواتف الذكية؟

مع تسارع تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء، مثل النظارات والأساور الذكية، القادرة على الرؤية والاستماع وتسجيل ما يدور حول المستخدم. وتهدف هذه الأجهزة إلى منح المساعدات الذكية فهمًا أعمق لحياة المستخدم اليومية، بما يمكّنها من تقديم اقتراحات مخصّصة وتنفيذ المهام بكفاءة أكبر، في خطوة قد تمهّد لعصر ما بعد الهواتف الذكية.

وتقود شركات مثل "ميتا" و"سامسونغ" هذا التوجّه، إذ طرحت الأولى نظارات ذكية مزوّدة بكاميرات وميكروفونات، فيما تستعدّ الثانية لإطلاق نظاراتها الخاصة. كما تختبر شركات ناشئة أجهزة أخرى، مثل الأساور وأدوات التسجيل الصغيرة، التي تتيح للذكاء الاصطناعي تحليل المحادثات والبيئة المحيطة، وهو ما يرى المطوّرون أنّه قد يجعل المساعدات الرقمية أكثر فاعلية في دعم المستخدمين.

لكنّ هذه التقنيات تثير، في المقابل، مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، إذ يحذّر خبراء من أنّ سهولة ارتداء هذه الأجهزة وصعوبة ملاحظتها قد تجعل الحصول على موافقة الأشخاص على التسجيل أكثر تعقيدًا. كما يخشى مختصون من إساءة استخدامها في أماكن يُفترض أن تتمتّع بقدر عالٍ من الخصوصية، مثل غرف تبديل الملابس أو الاجتماعات الخاصة، رغم تأكيد الشركات أنّ أجهزتها تتضمّن مؤشرات ضوئية تنبّه الآخرين عند بدء التسجيل.

وتشير تجارب عملية إلى أنّ هذه الأجهزة قد تكون مفيدة في بعض المواقف، مثل التعرّف الفوري إلى المعالم السياحية، أو تلخيص الاجتماعات وتقديم تذكيرات ذكية. إلا أنّها قد تصل أيضًا إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن مشاعر المستخدم أو سلوكه، ما يثير تساؤلات حول مدى موثوقية التحليلات التي تعتمد على مراقبة تفاصيل الحياة اليومية.

ورغم استمرار الجدل، تؤكد شركات التكنولوجيا أنّ مستقبل الحوسبة يتّجه نحو أجهزة ترافق المستخدم باستمرار وتفهم سياق حياته اليومية، معتبرةً أنّ ذلك قد يمثّل قفزة كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، يرى خبراء أنّ نجاح هذا التوجّه سيعتمد على قدرة الشركات على تحقيق توازن حقيقي بين الابتكار وحماية خصوصية الأفراد.
 

علوم وتكنولوجيا

الذكاء

الاصطناعي

القابلة

للارتداء...

نقترب

نهاية

الهواتف

الذكية؟

هل بدأ هاتفك يعمل ببطء؟... إليك الأسباب وطرق المعالجة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-06-18

الذكاء الاصطناعي يرفع الفاتورة... هل تستعد آبل لزيادة أسعار أجهزتها؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-09

الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات الأطباء... هل يقترب زمن الوصفات الطبية الآلية؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-20

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون واعياً؟ خبراء يرون أنّ الاحتمال قائم

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-03

هيوماين السعودية: مبادرة جديدة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات على مستوى العالم وأول نظام تشغيل مؤسسي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي من نوعه سيعيد تعريف طريقة عمل المؤسسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:01

هل بدأ هاتفك يعمل ببطء؟... إليك الأسباب وطرق المعالجة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:39

قبل البشر بملايين السنين... هل احتضنت الأرض حضارة صناعية واختفت آثارها؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-23

خاتَم الحياة والموت: كيف كشف الذكاء الاصطناعي عن حمل وإجهاض امرأة؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-23

للمرة الأولى... الذكاء الاصطناعي يحقق العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-19

مركز طوارئ الصحة: 3 شهداء و6 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة عين بورضاي قضاء بعلبك

LBCI
أخبار دولية
2026-05-15

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يصوّتون على تجميد رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-13

طوني فرنجيه في 13 حزيران: هل عاد بعض المسيحيين عن خطيئتهم؟

LBCI
عالم الطبخ
2026-07-20

موزات لحم الغنم والخضار المشوية... طبق شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

شحٌّ بالمحروقات في البقاع... والمحطات تُقنّن البيع وتُخفّض ساعات العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

رحلة 15 طنا إلى الجبل: كيف وصل تمثال سيدة لبنان إلى حريصا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:12

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعرض الإطار التنفيذي لورقة سياسة قطاع الكهرباء: تضع مسار إصلاح تدريجي لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز دور الهيئة التنظيمي

LBCI
أخبار لبنان
06:51

رسامني: الحكومة تسعى الى اعادة إعمار الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
05:52

فادي مكي: الدولة تسعى الى إعادة مقومات الحياة في المناطق الجنوبية المتضررة

LBCI
أخبار لبنان
05:15

حسن عز الدين: الرئيس لم يجلب شيئًا معه ولم يعطه الأميركيون شيئًا

LBCI
أخبار لبنان
04:57

سلام: متأهبون للاستفادة من كل الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي

LBCI
أخبار لبنان
04:55

شماس للـLBCI: لا انقطاع للبنزين... و120 ألف طن إلى لبنان خلال أيام

LBCI
أخبار دولية
04:30

إيران تقول إن الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:10

كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!

LBCI
أمن وقضاء
04:47

شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

LBCI
أخبار دولية
23:49

بأكثر من 5%... أسعار النفط تنخفض

LBCI
أخبار لبنان
01:20

ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
00:15

الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط

LBCI
اسرار
23:50

أسرار الصحف 27-7-2026

LBCI
آخر الأخبار
13:21

المرشد الإيراني في رسالة: وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الصهيوني شرطا أول لمذكرة التفاهم مع أميركا

LBCI
أمن وقضاء
12:35

في ذوق مصبح... توقيف مطلوبَين وضبط نحو مليون حبة كبتاغون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More