"إكس" تتحول إلى بنك رقمي... فوائد وتحويلات مالية ضمن مشروع ماسك الشامل

وسّعت منصة "إكس" نطاق خدماتها في الولايات المتحدة، معلنة إطلاق حسابات مالية تتيح للمستخدمين تحقيق عوائد على ودائعهم، إلى جانب تحويل الأموال مباشرة بين الأفراد، في خطوة جديدة تنسجم مع طموح إيلون ماسك لتحويل المنصة إلى تطبيق متكامل متعدد الخدمات.

وتتوفر الخدمة مجانًا للمشتركين في باقة "X Premium" المدفوعة، وتشمل بطاقة خصم من شركة "فيزا"، فضلًا عن عائد سنوي قد يصل إلى 6 في المئة، وفق ما أعلنت المنصة.

وتتولى مؤسسة "كروس ريفر بنك"، التي تتخذ من نيوجيرزي مقرًا لها وتعمل بصورة واسعة مع شركات التكنولوجيا المالية، إدارة الحسابات المصرفية المرتبطة بالخدمة الجديدة.

وبما أن المصرف خاضع لإشراف المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة، فإن أموال العملاء تحظى بتغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف دولار لكل حساب.

كما تعتمد المنصة آلية لتوزيع الودائع على عدد من المصارف ضمن شبكة واحدة، ما يسمح برفع سقف الحماية المالية إلى نحو 10 ملايين دولار للمستخدم الواحد.

وسيتمكن أصحاب الحسابات الجديدة من إرسال الأموال فورًا إلى مستخدمين آخرين على المنصة ومن دون رسوم إضافية.

ووصف "كروس ريفر بنك" هذه الخطوة بأنها الأولى من نوعها بالنسبة إلى شبكة تواصل اجتماعي أميركية، إذ تنتقل المنصة من مجرد إتاحة الدفع عبر أطراف خارجية إلى تقديم حسابات مالية مباشرة لمستخدميها.

وعلى خلاف "إكس"، لا تزال منصات مثل "فيسبوك" و"سنابتشات" و"تيك توك" تعتمد على خدمات خارجية، من بينها "باي بال" و"هايبر واليت"، أو على الحسابات المصرفية التقليدية لتنفيذ عمليات الشراء والدفع.

أما تطبيقا "واتساب" و"ماسنجر" التابعان لشركة "ميتا"، فيوفران خدمات لتحويل الأموال بين الأفراد، إلا أنهما لا يُصنفان عادة ضمن شبكات التواصل الاجتماعي بالمعنى التقليدي.

ومنذ استحواذ ماسك على "تويتر" في تشرين الأول 2022 وتغيير اسمها إلى "إكس"، يعمل على تطويرها لتصبح منصة شاملة تجمع التواصل والدفع والخدمات المالية، على غرار تطبيق "وي تشات" الصيني.

وكالة فرانس برس