الذكاء الاصطناعي يصمم فيروسات جديدة لأول مرة… هل يجب القلق؟

نجح باحثون من جامعة ستانفورد ومعهد آرك في الولايات المتحدة الاميركية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم جينومات كاملة لفيروسات جديدة تُعرف بـ "العاثيات"، وهي فيروسات متخصصة في استهداف وقتل البكتيريا فقط دون التسبب في أي ضرر للإنسان.



وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تتجاوز تصميم بروتين أو جين فردي إلى خلق منظومة وراثية كاملة قادرة على العمل والعيش داخل الخلايا الحية.



واعتمد الباحثون على نموذجي الذكاء الاصطناعي "Evo 1" و"Evo 2" اللذين يحللان الحمض النووي كالكلمات.



وبالاعتماد على جينوم فيروس طبيعي رقمياً، صمم النموذج تسلسلات جديدة صُنعت كيميائياً وزُرعت في بكتيريا القولونية، لينجح 16 جينوماً من أصل 285 في إنتاج فيروسات حية قادرة على التكاثر وقتل البكتيريا.



تتيح هذه التكنولوجيا آفاقاً واعدة في المواجهة المستقبلية للعدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، حيث أظهرت العاثيات المصممة قدرة على القضاء على سلالات بكتيرية طوّرت مناعة ضد العاثية الطبيعية.



ورغم أنّ التجربة ما زالت مخبرية ولا تمثّل علاجاً جاهزاً، إلا أنها تفتح الباب لمستقبل الطب المخصص.



وأكد الفريق أن الفيروسات المصممة آمنة ولا تصيب الكائنات الحية، داعياً لفرض ضوابط صارمة وإشراك خبراء السلامة البيولوجية مبكراً لمنع إساءة استخدام هذه التقنية مستقبلاً.