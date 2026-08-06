ظاهرة "إل نينيو" قد تكون الأقوى في التاريخ الحديث... ماذا تعني للعالم؟

يحذّر علماء المناخ من أنّ ظاهرة إل نينيو الحالية قد تصبح الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات الحديثة، مع توقعات باستمرار تأثيرها خلال العامين المقبلين، ما يزيد احتمالات حدوث موجات حر، وجفاف، وفيضانات في مناطق مختلفة من العالم، إلى جانب تسجيل درجات حرارة قياسية على مستوى العالم.وتحدث ظاهرة إل نينيو نتيجة ارتفاع غير اعتيادي في درجة حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي، ما يؤدي إلى تغيّرات واسعة في أنماط الطقس حول العالم. ويؤكد الخبراء أنّ قوة الظاهرة لا تعني بالضرورة وقوع كوارث في جميع المناطق، لكنها تزيد من احتمالات حدوث تأثيراتها المناخية المعتادة، مثل الجفاف في بعض المناطق، والأمطار الغزيرة والفيضانات في مناطق أخرى.وأشار الباحثون إلى أنّ التوقعات الحالية تمنح الحكومات وقتًا للاستعداد، سواء عبر التخطيط لمواجهة موجات الحر ونقص المياه، أو حماية المحاصيل الزراعية، أو تعزيز الاستجابة للكوارث المحتملة. كما يُتوقع أن تؤثر الظاهرة في مواسم الأعاصير، وكميات هطول الأمطار، ودرجات الحرارة في عدد من القارات.ويتوقع العلماء أن تسهم إل نينيو، إلى جانب الاحترار العالمي الناتج عن النشاط البشري، في جعل عامي 2026 و2027 من بين الأعوام الأكثر حرارة على الإطلاق. وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ الظاهرة "تضيف وقودًا إلى كوكب يشتعل بالفعل"، مؤكدًا أنّ العالم يدخل مرحلة مناخية غير مسبوقة تتطلب استعدادًا مبكرًا للحد من آثارها.