تصنيف منصات ميتا "إزعاجًا عامًا كالتلوث"... وغرامة تتجاوز 900 مليون دولار!

ألزمت محكمة في ولاية نيومكسيكو الأميركية شركة "ميتا" بدفع غرامة إضافية بقيمة 567 مليون دولار، ليرتفع إجمالي المبالغ المفروضة عليها في القضية ذاتها إلى 942 مليون دولار، وذلك في أكبر عقوبة مالية ترتبط بسلامة الأطفال.



وجاء الحكم بعدما أدانت المحكمة الشركة بالإخفاق في تحذير الجمهور من المخاطر التي يتعرض لها القاصرون عبر منصاتها، حيث شبّه القاضي الأضرار النفسية ومخاطر الاستغلال الجنسي بـ "التلوث السام الصادر عن المصانع"، معتبراً أن المنصات أصبحت تشكّل إزعاجاً عاماً يمتد أثره من الفضاء الرقمي إلى المجتمع والمدارس والمستشفيات.



وأمرت المحكمة بإيداع أموال الغرامة في صندوق مخصص لتمويل برامج الصحة السلوكية والتدريب الوقائي للحد من الأضرار المستقبلية، إلى جانب فرض تدابير حماية صارمة على الحسابات الخاصة بالمراهقين.



وتتضمن هذه التدابير حظر مراسلة البالغين للقاصرين، ومنع تداول المحتوى الجنسي، وإلغاء عدّاد الإعجابات، بالإضافة إلى إيقاف الإشعارات ليلاً وأثناء أوقات الدراسة، ووضع حد أقصى للاستخدام يبلغ ثلاثة ساعات يومياً.



وفي المقابل، أعلنت "ميتا" رفضها القاطع للحكم واعتزامها استئنافه، مؤكّدةً استمرارها في الدفاع عن سجلّها في حماية المراهقين وتطوير أدوات الأمان عبر شبكاتها.