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تبحث عن رسالة قديمة على "واتساب"؟... زر جديد على آيفون قد يختصر عليك الطريق
علوم وتكنولوجيا
2026-08-12 | 10:34
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تبحث عن رسالة قديمة على "واتساب"؟... زر جديد على آيفون قد يختصر عليك الطريق
يستعدّ تطبيق "واتساب" لإطلاق تحديث جديد يعالج واحدة من أكثر الخطوات إزعاجًا لمستخدمي هواتف آيفون، من خلال تبسيط عملية البحث عن الرسائل القديمة داخل المحادثات وجعلها أسرع وأكثر مباشرة.
ففي الوقت الحالي، يتطلّب البحث عن كلمة أو رسالة معيّنة داخل محادثة على نظام iOS المرور بسلسلة من الخطوات، إذ يضطر المستخدم إلى الضغط على اسم جهة الاتصال أو المجموعة في أعلى الشاشة للانتقال إلى صفحة المعلومات، ثم اختيار زر البحث والعودة مجددًا إلى المحادثة لكتابة ما يبحث عنه. ورغم فعالية هذه الطريقة، فإنها قد تبدو غير عملية بالنسبة إلى ميزة أساسية ومتكررة الاستخدام.
ووفقًا لما كشفه موقع "WABetaInfo" المتخصّص، أظهرت النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق "واتساب" على نظام iOS، التي تحمل الرقم 26.31.10.70 عبر برنامج TestFlight، أنّ التطبيق يختبر زر بحث جديدًا يظهر مباشرة داخل شاشة المحادثة.
ولن يبقى الزر الجديد ظاهرًا بصورة دائمة لتفادي إعاقة القراءة، بل سيظهر في الزاوية السفلية اليمنى عند التمرير إلى الأعلى للوصول إلى الرسائل القديمة، بطريقة مشابهة لزر الانتقال إلى أحدث رسالة. كما سيختفي تلقائيًا عند العودة إلى أسفل المحادثة.
وبذلك، سيتمكن المستخدم من بدء البحث بضغطة واحدة، من دون الحاجة إلى الدخول إلى صفحة معلومات الدردشة، ما يختصر عدد الخطوات ويسهّل الوصول إلى الرسائل القديمة.
ورغم أنّ التعديل يبدو بسيطًا، فإنه قد يجعل إحدى أكثر الأدوات استخدامًا داخل المحادثات أسرع وأكثر سهولة.
ولم يحدّد "واتساب" حتى الآن موعد إطلاق الميزة رسميًا، إذ لا تزال قيد التطوير والاختبار، وبالتالي لا يوجد ضمان بوصولها إلى جميع المستخدمين. إلا أنّ ظهورها في النسخة التجريبية يشير إلى إمكانية طرحها في تحديث مستقبلي.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
رسالة
قديمة
"واتساب"؟...
آيفون
يختصر
الطريق
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