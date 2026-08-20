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بعد ارتطام صاروخ "سبيس إكس" بالقمر... وناسا تكشف حفرة بعرض 18 متراً

علوم وتكنولوجيا
2026-08-20 | 02:33
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بعد ارتطام صاروخ &quot;سبيس إكس&quot; بالقمر... وناسا تكشف حفرة بعرض 18 متراً
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بعد ارتطام صاروخ "سبيس إكس" بالقمر... وناسا تكشف حفرة بعرض 18 متراً

كشفت صور جديدة التقطتها مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا، تدور حول القمر، عن حفرة حديثة يبلغ عرضها نحو 18 متراً، تشكّلت نتيجة اصطدام المرحلة العليا من صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" بسطح القمر في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعود الصاروخ إلى مهمة أُطلقت في 15 كانون الثاني 2025، وحملت مركبتين تجاريتين للهبوط على سطح القمر. وبعد انفصال المرحلة الأولى وعودتها إلى الأرض، واصلت المرحلة العليا دفع المركبتين في مسارهما، قبل أن تتخلّص منها "سبيس إكس" في الفضاء. إلا أنّ تغيّرات في ديناميكيات المدار دفعت المرحلة الصاروخية لاحقاً إلى مسار تصادمي مع القمر، لتنتهي رحلتها بالارتطام بسطحه في 5 آب.

وسارعت وكالات فضاء وباحثون إلى رصد موقع الاصطدام وتصويره، فيما كان المرصد الأوروبي الجنوبي والمسبار القمري الكوري "دانوري" من أوائل الجهات التي تمكّنت من جمع بيانات وصور للموقع.

واستفادت ناسا من البيانات الأولية التي جمعها "دانوري" لتوجيه كاميرا عالية الدقّة على متن مركبة الاستطلاع القمرية (LRO) نحو موقع الاصطدام والتقاط صور أكثر وضوحاً للحفرة الجديدة، نشرتها الوكالة الثلاثاء.

وأوضحت ناسا أنّ تصوير الموقع تطلّب دقّة بالغة، إذ كان على المركبة تعديل وضعيتها لتوجيه كاميراتها نحو الحفرة أثناء مرورها على ارتفاع نحو 97 كيلومتراً فوق سطح القمر. واستغرق الأمر ستة أيام حتى تطابق مسار المركبة مع موقع الاصطدام، فيما كان تأخير التقاط الصورة لمدة 10 ثوانٍ فقط كفيلاً بإخراج الحفرة من إطار التصوير بنحو 16 كيلومتراً.

ورغم أنّ الاصطدام لم يكن مخطّطاً له، أكدت ناسا أنّه لم يشكّل خطراً على الأرض. ويستفيد العلماء من دراسة الحادثة لفهم طبيعة سطح القمر بشكل أفضل، والاستعداد لحماية رواد الفضاء والمنشآت المستقبلية من مخاطر الاصطدامات، خصوصاً أنّ سطح القمر يتعرّض باستمرار لاصطدام النيازك والكويكبات والمذنبات.
 

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