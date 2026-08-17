هل "راوتر" الانترنت بجانب السرير خطير؟ إليك المسافة والمكان الأفضل له

تُثير مسألة وضع أجهزة "الراوتر" اللاسلكية في غرف النوم تساؤلات ومخاوف صحية لدى بعض المستخدمين.



ولكن، أكّدت تقارير اختصاصية أنّ إشارات الواي فاي تنتمي إلى الإشعاعات غير الخطرة التي تعمل بقدرة منخفضة وتقع تمامًا ضمن حدود الأمان المعتمدة، إذ تفتقر للطاقة الكافية لكسر الروابط الكيميائية أو إحداث تلف مباشر في الحمض النووي.



وتعتمد هذه الأجهزة في عملها على نطاقات ترددية تشمل 2.4 و5 و6 غيغاهرتز، وتتضاءل كثافة طاقتها بشكل حاد كلّما زادت المسافة عن المصدر وفق القوانين الفيزيائية لشدّة الإشارة.



وتكشف بيانات منصتي "Biology Insights" و"EMFRadar" عن غياب أي أدلّة علمية تثبت تسبّب التعرض الاعتيادي للواي فاي في أضرار صحية، مشيرةً إلى أنّ مستويات التعرض تنخفض بصورة ملحوظة بمجرد الابتعاد عن الجهاز مسافة تتراوح بين 0.3 إلى 3 أمتار.



وبناءً على ذلك، يُفضّل كإجراء احترازي غير إلزامي وضع الراوتر على بُعد نحو 3 إلى 4.5 أمتار عن مكان النوم، وتجنّب وضعه على الطاولة الملاصقة للسرير، مع الاختيار الأنسب بتثبيته في مكان مرتفع ومفتوح كالممرّات لتأمين تغطية جيدة.



كما يُتاح خيار إيقاف تشغيل الجهاز ليلاً عبر المقابس الذكية أو خيارات الجدولة لمَن يرغب في تقليل التعرّض للإشارات، شرط عدم التعارض مع متطلبات الأجهزة المنزليّة الذكية وكاميرات المراقبة التي تحتاج اتّصالاً مستمرًا بالشبكة.