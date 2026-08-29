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أكبر "عين" على الأرض تستعدّ لرصد الكون... هل يكشف تلسكوب عملاق حياة خارج كوكبنا؟

علوم وتكنولوجيا
2026-08-29 | 11:56
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أكبر &quot;عين&quot; على الأرض تستعدّ لرصد الكون... هل يكشف تلسكوب عملاق حياة خارج كوكبنا؟
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أكبر "عين" على الأرض تستعدّ لرصد الكون... هل يكشف تلسكوب عملاق حياة خارج كوكبنا؟

في قلب صحراء أتاكاما التشيلية، تتسارع أعمال بناء التلسكوب فائق الضخامة (ELT)، الذي سيكون عند اكتماله أكبر تلسكوب بصري وقريب من الأشعة تحت الحمراء في العالم. ويأمل العلماء أن يفتح هذا المشروع، التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، نافذة جديدة على الكون، وأن يقود إلى اكتشافات قد تغيّر فهم البشرية للفضاء، وربما تكشف أدلة على وجود حياة خارج كوكب الأرض.

ويبلغ ارتفاع قبة التلسكوب نحو 80 مترًا، فيما يصل قطر مرآته الرئيسية إلى 39 مترًا، وهي مكوّنة من 798 قطعة سداسية دقيقة الصنع تعمل معًا كمرآة واحدة عملاقة. ويتطلب المشروع كميات هائلة من الخرسانة والفولاذ، إلى جانب دقة هندسية استثنائية لضمان استقرار التلسكوب وقدرته على التقاط الضوء القادم من أجرام سماوية بعيدة.

ولم يكن اختيار صحراء أتاكاما مصادفة، إذ تُعدّ من أفضل المواقع على الأرض للرصد الفلكي، بفضل جفافها الشديد وصفاء سمائها وانخفاض مستويات التلوث الضوئي. وسيمنح الحجم الهائل للمرآة العلماء قدرة غير مسبوقة على رصد الأجرام السماوية بدقة عالية، ودراسة المجرات البعيدة والنجوم القريبة من مركز مجرتنا، فضلًا عن الكواكب الخارجية والكون المبكر.

لكن أحد أبرز طموحات المشروع يتمثّل في البحث عن مؤشرات محتملة للحياة خارج الأرض. فالتلسكوب لن يصوّر كائنات فضائية مباشرة، لكنه سيساعد العلماء على دراسة الكواكب الخارجية وأغلفتها الجوية والبحث عن بصمات كيميائية قد ترتبط بوجود الحياة.

ومن خلال تحليل الضوء القادم من هذه الكواكب وأغلفتها الجوية، يمكن للعلماء البحث عن غازات ومركّبات كيميائية قد تشكّل مؤشرات محتملة إلى نشاط بيولوجي، مع ضرورة دراسة هذه الإشارات بعناية واستبعاد التفسيرات غير البيولوجية لها.

ومع العدد الهائل من النجوم والكواكب في الكون، يبقى احتمال وجود أشكال من الحياة خارج الأرض أحد أبرز الأسئلة التي يسعى العلماء إلى الإجابة عنها. وإذا نجح التلسكوب في رصد أدلة مقنعة، فقد نكون أمام اكتشاف قادر على تغيير نظرة البشرية إلى موقعها في الكون.

وفيما يستعد العلماء لبدء عصر جديد من الرصد الفلكي باستخدام هذه "العين العملاقة"، تتجه الأنظار أيضًا إلى أفكار أكثر طموحًا لمراصد المستقبل، من بينها مشاريع نظرية تقترح استخدام الشمس نفسها كعدسة جاذبية لدراسة عوالم بعيدة بتفاصيل غير مسبوقة.

المصدر


علوم وتكنولوجيا

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