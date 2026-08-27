الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأحدث ليس دائماً الأكثر أماناً... لماذا يعود الخبراء إلى التكنولوجيا القديمة؟

علوم وتكنولوجيا
2026-08-27 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأحدث ليس دائماً الأكثر أماناً... لماذا يعود الخبراء إلى التكنولوجيا القديمة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الأحدث ليس دائماً الأكثر أماناً... لماذا يعود الخبراء إلى التكنولوجيا القديمة؟

في عالم تتطوّر فيه الهجمات الإلكترونية بوتيرة متسارعة، قد يبدو الاعتماد على تقنيات قديمة خياراً غير منطقي، إلا أنّ خبراء في الأمن السيبراني يرون أنّ بعض الأنظمة "المنسية" قد تكون أقل عرضة للاستهداف من البدائل الحديثة، ببساطة لأنّ القراصنة لم يعودوا يهتمون بها.

ويُعرف هذا المفهوم باسم "الأمان بفضل التقادم"، ويقوم على فكرة أنّ التكنولوجيا القديمة أو محدودة الانتشار قد تصبح أقل جذباً للمهاجمين، نظراً إلى تقلّص عدد مستخدميها وبالتالي انخفاض العائد المحتمل من استهدافها.

ومن الأمثلة على ذلك خبير الأمن السيبراني الفنلندي ميكو هيبونن، الذي استخدم لسنوات برنامج البريد الإلكتروني القديم "Eudora" بدلاً من خدمات واسعة الانتشار مثل "Hotmail" و"Gmail". ورغم أنّ البرنامج ليس خالياً من الثغرات، فإنّ تراجع استخدامه جعله أقل جذباً للمهاجمين. فالقراصنة غالباً ما يركّزون جهودهم على الأنظمة الأكثر انتشاراً والتي يمكن أن تحقق لهم مكاسب أكبر.

ولا يقتصر الأمر على البريد الإلكتروني، إذ لا تزال بعض الجهات تحتفظ بتقنيات قديمة أو بدائل غير رقمية لأسباب تتعلق بالموثوقية والقدرة على العمل عند تعطّل الأنظمة الحديثة. ففي مجال الملاحة، يمكن للأنظمة الأرضية التقليدية أن تشكّل بديلاً عند تعرّض إشارات تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية GPS للتشويش. كما لا تزال بعض الجيوش تدرّب عناصرها على استخدام الخرائط الورقية والبوصلة، في إطار ما يُعرف بـ**"المرونة التناظرية"**.

ويظهر هذا المبدأ أيضاً في تخزين البيانات، إذ لا تزال الأشرطة المغناطيسية، التي تعود جذورها إلى عقود مضت، تُستخدم لحفظ كميات ضخمة من المعلومات. ومن أبرز مزاياها إمكانية فصلها فعلياً عن شبكات الحاسوب وحفظها في أماكن آمنة، ما يقلّل من تعرض النسخ الاحتياطية لهجمات الفدية الإلكترونية.

ومع ذلك، يحذّر الخبراء من اعتبار التكنولوجيا القديمة أكثر أماناً لمجرد قِدمها، إذ قد تحتوي الأنظمة غير المدعومة على ثغرات أمنية لم تعد الشركات تصلحها. لذلك، تبقى البرامج الحديثة والمحدّثة بانتظام الخيار الأكثر أماناً للاستخدام اليومي في معظم الحالات.

لكنّ الفكرة تكشف مفارقة لافتة في عالم التكنولوجيا: الأحدث ليس دائماً الحل الوحيد، وقد تؤدي بعض التقنيات القديمة دوراً مهماً كخط دفاع احتياطي عندما تتعرّض الأنظمة الحديثة للهجمات أو الأعطال.

المصدر

علوم وتكنولوجيا

دائماً

الأكثر

أماناً...

لماذا

الخبراء

التكنولوجيا

القديمة؟

18 مليار دولار وقيود جديدة على إنستغرام وفيسبوك... تسوية ضخمة لحماية الأطفال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-23

السيد: مسؤولية الوزارة ليس فقط الاستمرار في برنامج امان انما تطويره ليكون اكثر دقة واستدامة

LBCI
منوعات
2026-06-17

لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر

LBCI
منوعات
2026-08-02

بعد السفر… لماذا يعود البعض بشخصية مختلفة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-15

فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:13

18 مليار دولار وقيود جديدة على إنستغرام وفيسبوك... تسوية ضخمة لحماية الأطفال

LBCI
خبر عاجل
2026-08-26

"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-25

"ثلاجة للبشر" في اليابان... ابتكار غريب يحمي العمال من الحرّ الشديد! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-23

"دماغ مصغّر" يعيش 7 سنوات في المختبر... واكتشاف مذهل عن ذاكرة الخلايا للزمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:26

تابعوا بعد لحظات انطلاق مباراة منتخبي لبنان وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة على شاشة الـLB2

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-25

حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة القوزح جنوبي لبنان

LBCI
رياضة
2026-04-24

ديفن بوكر يدفع ثمن صراحته... غرامة مالية باهظة بعد هجوم عنيف على حكّام الـ NBA!

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

أ.ف.ب: سماع دوي انفجار في دبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في وجه الحملات... رئيس البلاد يدعم اللواء شقير: المدير الناجح يبرز في الظروف الصعبة

LBCI
أخبار دولية
13:37

على الحدود بين نيبال والصين كارثةٌ خلّفت مئات القتلى والمفقودين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الـ e-services تدخل الامن العام و application جديدة على السكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

قيود جديدة للمراهقين على Instagram وFacebook

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الإمارات تعيد لبنان إلى خريطة الاستثمار... فهل تتحوّل الفرصة إلى مشاريع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مجمع نهاد نوفل الرياضيّ يمتلئ بمشجعي منتخب لبنان لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مباراة كرة السلة بين منتخب لبنان وكوريا الجنوبية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:31

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026

LBCI
أخبار دولية
13:30

مسعى قطريّ في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثّرة بين إيران والولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:38

الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend

LBCI
خبر عاجل
07:08

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر

LBCI
أخبار لبنان
06:06

جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها

LBCI
أمن وقضاء
02:52

أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 27-8-2026

LBCI
خبر عاجل
13:26

تابعوا بعد لحظات انطلاق مباراة منتخبي لبنان وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة على شاشة الـLB2

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مباراة كرة السلة بين منتخب لبنان وكوريا الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
07:24

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ شن غارات في جنوب لبنان ردا على خروق حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More