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الأحدث ليس دائماً الأكثر أماناً... لماذا يعود الخبراء إلى التكنولوجيا القديمة؟
علوم وتكنولوجيا
2026-08-27 | 11:03
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الأحدث ليس دائماً الأكثر أماناً... لماذا يعود الخبراء إلى التكنولوجيا القديمة؟
في عالم تتطوّر فيه الهجمات الإلكترونية بوتيرة متسارعة، قد يبدو الاعتماد على تقنيات قديمة خياراً غير منطقي، إلا أنّ خبراء في الأمن السيبراني يرون أنّ بعض الأنظمة "المنسية" قد تكون أقل عرضة للاستهداف من البدائل الحديثة، ببساطة لأنّ القراصنة لم يعودوا يهتمون بها.
ويُعرف هذا المفهوم باسم "الأمان بفضل التقادم"، ويقوم على فكرة أنّ التكنولوجيا القديمة أو محدودة الانتشار قد تصبح أقل جذباً للمهاجمين، نظراً إلى تقلّص عدد مستخدميها وبالتالي انخفاض العائد المحتمل من استهدافها.
ومن الأمثلة على ذلك خبير الأمن السيبراني الفنلندي ميكو هيبونن، الذي استخدم لسنوات برنامج البريد الإلكتروني القديم "Eudora" بدلاً من خدمات واسعة الانتشار مثل "Hotmail" و"Gmail". ورغم أنّ البرنامج ليس خالياً من الثغرات، فإنّ تراجع استخدامه جعله أقل جذباً للمهاجمين. فالقراصنة غالباً ما يركّزون جهودهم على الأنظمة الأكثر انتشاراً والتي يمكن أن تحقق لهم مكاسب أكبر.
ولا يقتصر الأمر على البريد الإلكتروني، إذ لا تزال بعض الجهات تحتفظ بتقنيات قديمة أو بدائل غير رقمية لأسباب تتعلق بالموثوقية والقدرة على العمل عند تعطّل الأنظمة الحديثة. ففي مجال الملاحة، يمكن للأنظمة الأرضية التقليدية أن تشكّل بديلاً عند تعرّض إشارات تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية GPS للتشويش. كما لا تزال بعض الجيوش تدرّب عناصرها على استخدام الخرائط الورقية والبوصلة، في إطار ما يُعرف بـ**"المرونة التناظرية"**.
ويظهر هذا المبدأ أيضاً في تخزين البيانات، إذ لا تزال الأشرطة المغناطيسية، التي تعود جذورها إلى عقود مضت، تُستخدم لحفظ كميات ضخمة من المعلومات. ومن أبرز مزاياها إمكانية فصلها فعلياً عن شبكات الحاسوب وحفظها في أماكن آمنة، ما يقلّل من تعرض النسخ الاحتياطية لهجمات الفدية الإلكترونية.
ومع ذلك، يحذّر الخبراء من اعتبار التكنولوجيا القديمة أكثر أماناً لمجرد قِدمها، إذ قد تحتوي الأنظمة غير المدعومة على ثغرات أمنية لم تعد الشركات تصلحها. لذلك، تبقى البرامج الحديثة والمحدّثة بانتظام الخيار الأكثر أماناً للاستخدام اليومي في معظم الحالات.
لكنّ الفكرة تكشف مفارقة لافتة في عالم التكنولوجيا: الأحدث ليس دائماً الحل الوحيد، وقد تؤدي بعض التقنيات القديمة دوراً مهماً كخط دفاع احتياطي عندما تتعرّض الأنظمة الحديثة للهجمات أو الأعطال.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
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