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الذكاء الاصطناعي يتحدى الرياضيات: أوبن إيه آي تحلّ لغزاً عمره 90 عاماً في 88 ساعة!

علوم وتكنولوجيا
2026-09-09 | 05:15
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الذكاء الاصطناعي يتحدى الرياضيات: أوبن إيه آي تحلّ لغزاً عمره 90 عاماً في 88 ساعة!
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الذكاء الاصطناعي يتحدى الرياضيات: أوبن إيه آي تحلّ لغزاً عمره 90 عاماً في 88 ساعة!

أعلنت شركة أوبن إيه آي أنّها تمكنت من إحراز تقدم كبير في حل مسألة رياضية معقدة تعود إلى نحو 90 عاماً، وذلك باستخدام نموذج جديد للذكاء الاصطناعي وتشغيل نحو 10 آلاف وكيل ذكاء اصطناعي بشكل متزامن.
 
وتتعلق المسألة بمعادلات نافييه-ستوكس التي تصف حركة السوائل، ولا تزال جوانب أساسية منها من دون برهان رياضي منذ عقود.

وقالت الشركة، المطوّرة لـ"تشات جي بي تي"، إنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي احتاجت إلى نحو 88 ساعة للوصول إلى حل للمسألة المعروفة باسم "مسألة الوجود والنعومة لنافييه-ستوكس".
 
وأوضحت أنّ الوكلاء تبادلوا قرابة 3 ملايين رسالة واستخدموا نحو 130 مليار وحدة من مخرجات الذكاء الاصطناعي خلال العمل على المسألة، في جهد تقدّر كلفته بنحو 10 ملايين دولار وفق أسعار أوبن إيه آي لنماذجها المتقدمة.

إلّا أنّ هذا الإعلان أثار جدلاً في الأوساط الأكاديمية، إذ قال أستاذ الرياضيات في جامعة نيويورك تريستان باكماستر إنه كان يعمل مع عالم الرياضيات ليفنت ألبوغي، من شركة "أنثروبيك" المنافسة لأوبن إيه آي، على المسألة نفسها.
 
واتهم باكماستر الشركة بالاطلاع على معلومات تتعلق بتقدم عملهما، وهو ما نفته أوبن إيه آي، مؤكدة أنها لم تطّلع على أعمال الباحثين قبل نشرها علناً، وأنّ البرهان الذي توصلت إليه يختلف بشكل كبير عن عملهما.

ولم يُتحقق بشكل مستقل حتى الآن من حل أوبن إيه آي، كما لم يُعتمد رسمياً من معهد كلاي للرياضيات، الذي يقدّم جائزة قدرها مليون دولار لحل مسائل رياضية كبرى ضمن "مسائل جائزة الألفية". وقالت الشركة إنّ هدفها من نشر النتائج هو إظهار مدى التقدم الذي أحرزته نماذج الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنّها لا تعتزم المطالبة بجائزة الألفية عن هذا الإنجاز.
 

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