الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاشوا قبل أكثر من 130 ألف عام واختفوا... اكتشاف بقايا "أقارب غامضين" للإنسان في هذا البلد (صور)
علوم وتكنولوجيا
2026-09-10 | 10:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عاشوا قبل أكثر من 130 ألف عام واختفوا... اكتشاف بقايا "أقارب غامضين" للإنسان في هذا البلد (صور)
اكتشف علماء آثار في كهف بمقاطعة يونان جنوب غربي الصين بقايا متحجرة تعود إلى مجموعة غامضة من أقارب الإنسان المنقرضين، المعروفين باسم "الدينيسوفان"، في اكتشاف يقدّم تفاصيل جديدة عن طريقة حياتهم قبل أكثر من 130 ألف عام.
وتشمل المكتشفات أربعة أسنان، وجزءًا من عظم الذراع، وشظيتين من الجمجمة، ليرتفع عدد الأحافير المعروفة للدينيسوفان إلى أكثر من 20، وفق موقع "
سي أن أن
".
كما عثر الباحثون في كهف بيانفو على أدوات مصنوعة من الحجر والعظام، إلى جانب بقايا حيوانات وحبوب لقاح متحجرة، ما يشير إلى أنّ "الدينيسوفان" عاشوا في غابات المنطقة الصنوبرية قبل نحو 167 ألفًا إلى 134 ألف عام.
ويُعدّ الموقع مهمًا للباحثين لأنه يبدو أنه كان مأهولًا بـ"الدينيسوفان" وحدهم لفترة طويلة، ما أتاح العثور على الأحافير في سياقها الأصلي إلى جانب الأدوات وبقايا الحيوانات. وتشير الأدلة إلى أنهم استخدموا أدوات حجرية وعظمية بسيطة نسبيًا لصيد حيوانات كبيرة، بينها الجواميس البرية والغزلان، كما استخرجوا نخاع العظام للحصول على الغذاء.
وكان العلماء قد افترضوا منذ سنوات أنّ "الدينيسوفان" عاشوا في مناطق واسعة من آسيا، خصوصًا أنّ سكانًا في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا يحملون نسبًا من حمضهم النووي، ما يدل على تزاوجهم مع البشر المعاصرين قبل عشرات آلاف السنين.
إلّا أنّ معظم الأحافير المعروفة سابقًا عُثر عليها في شمال آسيا، ما يجعل اكتشاف كهف بيانفو ثالث موقع مؤكد لوجودهم، بعد سيبيريا وهضبة التبت.
ورغم هذا التقدم، لا تزال هوية الدينيسوفان وحياتهم من أكبر ألغاز علم الإنسان القديم، إذ إنّ معظم البقايا المكتشفة حتى الآن عبارة عن أجزاء صغيرة جدًا.
ويأمل الباحثون أن تساعد المزيد من الاكتشافات في يونان، التي تتميز بتنوع بيولوجي غني وموقع جغرافي يربط شمال آسيا بجنوبها، في كشف المزيد عن شكل هؤلاء البشر القدماء، وطريقة حياتهم، والأسباب التي أدت إلى اختفائهم.
علوم وتكنولوجيا
اكتشاف
علماء آثار
كهف
مقاطعة يونان
جنوب غربي الصين
بقايا متحجرة
الإنسان المنقرضين
الدينيسوفان.
التالي
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
بعد سنوات من الانتظار... "آبل" تكشف أول آيفون قابل للطيّ: وهذا السعر (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-07-04
مخلوق غامض يخرج من أعماق المحيط... اكتشاف محتمل لنوع جديد من "القرش الشبح" (صورة)
منوعات
2026-07-04
مخلوق غامض يخرج من أعماق المحيط... اكتشاف محتمل لنوع جديد من "القرش الشبح" (صورة)
0
منوعات
2026-08-08
في هذا البلد... اكتشاف نوع جديد من الضفادع!
منوعات
2026-08-08
في هذا البلد... اكتشاف نوع جديد من الضفادع!
0
منوعات
2026-08-08
اكتشاف 103 مواقع أثرية في الرياض: نقوش تروي حياة الإنسان قبل آلاف السنين
منوعات
2026-08-08
اكتشاف 103 مواقع أثرية في الرياض: نقوش تروي حياة الإنسان قبل آلاف السنين
0
خبر عاجل
2026-07-21
ترامب: اللبنانيون رائعون ولدي أقارب عاشوا في لبنان ويرفضون المغادرة وشعبه ذكي وناجح
خبر عاجل
2026-07-21
ترامب: اللبنانيون رائعون ولدي أقارب عاشوا في لبنان ويرفضون المغادرة وشعبه ذكي وناجح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
0
علوم وتكنولوجيا
06:30
بعد سنوات من الانتظار... "آبل" تكشف أول آيفون قابل للطيّ: وهذا السعر (صور)
علوم وتكنولوجيا
06:30
بعد سنوات من الانتظار... "آبل" تكشف أول آيفون قابل للطيّ: وهذا السعر (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
2026-09-09
تحذير من كبير علماء "أوبن إيه آي": عواقب ذكاء الآلات المرعب تهدد سيطرة البشر
علوم وتكنولوجيا
2026-09-09
تحذير من كبير علماء "أوبن إيه آي": عواقب ذكاء الآلات المرعب تهدد سيطرة البشر
0
علوم وتكنولوجيا
2026-09-09
الذكاء الاصطناعي يقترب من نقطة الخطر… احتمال 10 بالمئة لانقراض البشر!
علوم وتكنولوجيا
2026-09-09
الذكاء الاصطناعي يقترب من نقطة الخطر… احتمال 10 بالمئة لانقراض البشر!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-09-08
قوى الامن: إحباط عملية تهريب مخدرات في المطار بعد ضبط حقيبتين مشبوهتين
أمن وقضاء
2026-09-08
قوى الامن: إحباط عملية تهريب مخدرات في المطار بعد ضبط حقيبتين مشبوهتين
0
آخر الأخبار
2026-05-28
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان في غارة على دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية - صور
آخر الأخبار
2026-05-28
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان في غارة على دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية - صور
0
رياضة
2026-04-27
البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم... تشيلسي يضرب موعداً نارياً مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد
رياضة
2026-04-27
البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم... تشيلسي يضرب موعداً نارياً مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد
0
آخر الأخبار
2026-06-26
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز إيراني ولا علاقة للولايات المتحدة به ولم يحدث ولن يحدث إنشاء خط اتصال مع واشنطن بشأنه
آخر الأخبار
2026-06-26
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز إيراني ولا علاقة للولايات المتحدة به ولم يحدث ولن يحدث إنشاء خط اتصال مع واشنطن بشأنه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
0
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد
0
أمن وقضاء
13:30
تسيير دوريات أمنية في النبطية... وارتياح شعبي للخطوة
أمن وقضاء
13:30
تسيير دوريات أمنية في النبطية... وارتياح شعبي للخطوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الانتخابات الإسرائيلية تقترب... وارتفاع حال التوتر على كل الجبهات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الانتخابات الإسرائيلية تقترب... وارتفاع حال التوتر على كل الجبهات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
2
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
3
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
5
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
6
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
7
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
8
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More