عاشوا قبل أكثر من 130 ألف عام واختفوا... اكتشاف بقايا "أقارب غامضين" للإنسان في هذا البلد (صور)





وتشمل المكتشفات أربعة أسنان، وجزءًا من عظم الذراع، وشظيتين من الجمجمة، ليرتفع عدد الأحافير المعروفة للدينيسوفان إلى أكثر من 20، وفق موقع " اكتشف علماء آثار في كهف بمقاطعة يونان جنوب غربي الصين بقايا متحجرة تعود إلى مجموعة غامضة من أقارب الإنسان المنقرضين، المعروفين باسم "الدينيسوفان"، في اكتشاف يقدّم تفاصيل جديدة عن طريقة حياتهم قبل أكثر من 130 ألف عام.وتشمل المكتشفات أربعة أسنان، وجزءًا من عظم الذراع، وشظيتين من الجمجمة، ليرتفع عدد الأحافير المعروفة للدينيسوفان إلى أكثر من 20، وفق موقع " سي أن أن ".

كما عثر الباحثون في كهف بيانفو على أدوات مصنوعة من الحجر والعظام، إلى جانب بقايا حيوانات وحبوب لقاح متحجرة، ما يشير إلى أنّ "الدينيسوفان" عاشوا في غابات المنطقة الصنوبرية قبل نحو 167 ألفًا إلى 134 ألف عام.



ويُعدّ الموقع مهمًا للباحثين لأنه يبدو أنه كان مأهولًا بـ"الدينيسوفان" وحدهم لفترة طويلة، ما أتاح العثور على الأحافير في سياقها الأصلي إلى جانب الأدوات وبقايا الحيوانات. وتشير الأدلة إلى أنهم استخدموا أدوات حجرية وعظمية بسيطة نسبيًا لصيد حيوانات كبيرة، بينها الجواميس البرية والغزلان، كما استخرجوا نخاع العظام للحصول على الغذاء.



وكان العلماء قد افترضوا منذ سنوات أنّ "الدينيسوفان" عاشوا في مناطق واسعة من آسيا، خصوصًا أنّ سكانًا في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا يحملون نسبًا من حمضهم النووي، ما يدل على تزاوجهم مع البشر المعاصرين قبل عشرات آلاف السنين.

إلّا أنّ معظم الأحافير المعروفة سابقًا عُثر عليها في شمال آسيا، ما يجعل اكتشاف كهف بيانفو ثالث موقع مؤكد لوجودهم، بعد سيبيريا وهضبة التبت.



ورغم هذا التقدم، لا تزال هوية الدينيسوفان وحياتهم من أكبر ألغاز علم الإنسان القديم، إذ إنّ معظم البقايا المكتشفة حتى الآن عبارة عن أجزاء صغيرة جدًا.

ويأمل الباحثون أن تساعد المزيد من الاكتشافات في يونان، التي تتميز بتنوع بيولوجي غني وموقع جغرافي يربط شمال آسيا بجنوبها، في كشف المزيد عن شكل هؤلاء البشر القدماء، وطريقة حياتهم، والأسباب التي أدت إلى اختفائهم.