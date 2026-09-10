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بعد سنوات من الانتظار... "آبل" تكشف أول آيفون قابل للطيّ: وهذا السعر (صور)

علوم وتكنولوجيا
2026-09-10 | 06:30
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بعد سنوات من الانتظار... &quot;آبل&quot; تكشف أول آيفون قابل للطيّ: وهذا السعر (صور)
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بعد سنوات من الانتظار... "آبل" تكشف أول آيفون قابل للطيّ: وهذا السعر (صور)

كشفت شركة "آبل" عن هاتفها الأول القابل للطيّ "آيفون ديو" (iPhone Duo)، خلال أول حدث للشركة منذ تولّي جون ترنس إدارتها خلفًا لتيم كوك.

ويأتي الجهاز بعد سنوات من دخول منافسين، أبرزهم "سامسونغ"، سوق الهواتف القابلة للطي. ويصبح "آيفون ديو" عند طيّه بحجم يقارب جواز السفر، فيما صُممت شاشته الكبيرة لتوفر تجربة قريبة من جهاز "آيباد".

ومن المقرر طرح الهاتف في الأسواق اعتبارًا من 23 تشرين الأول، بسعر يبدأ من 1700 يورو (نحو ألفي دولار). ويبلغ قياس شاشته 13.7 سنتيمترًا عند طيّه و19.3 سنتيمترًا عند فتحه، كما يدعم فتح القفل عبر بصمة الإصبع على الزر الجانبي، على أن يصبح متوافقًا لاحقًا مع قلم "آبل بنسل" للمرة الأولى في هواتف آيفون.

ورغم أن الهواتف القابلة للطي لا تزال تمثل نحو 2 في المئة فقط من مبيعات الهواتف الذكية عالميًا، تتوقع مجموعة "IDC" أن يؤدي دخول "آبل" إلى تغيير المنافسة في هذه السوق.

وخلال الحدث نفسه، أعلنت الشركة رفع أسعار "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس" إلى 1199 و1299 دولارًا على التوالي.

وكالة فرانس برس
 

علوم وتكنولوجيا

شركة آبل

أيفون ديو

هواتف محمولة

هاتف ذكي

جون ترنس

هاتف قابل للطي.

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