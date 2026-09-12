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دماغ ذبابة يكشف مفاجآت للعلماء… 124 مليون اتصال عصبي تقرّبهم من فهم السلوك البشري

علوم وتكنولوجيا
2026-09-12 | 11:29
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دماغ ذبابة يكشف مفاجآت للعلماء… 124 مليون اتصال عصبي تقرّبهم من فهم السلوك البشري
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دماغ ذبابة يكشف مفاجآت للعلماء… 124 مليون اتصال عصبي تقرّبهم من فهم السلوك البشري

تمكّن علماء في جامعة كامبريدج، للمرة الأولى، من مقارنة التفاصيل الدقيقة لدماغَي ذكر ذبابة الفاكهة وأنثاها، بعدما رسموا خريطة تضم جميع الاتصالات العصبية في دماغ الذكر، والبالغ عددها نحو 124 مليون اتصال، وقارنوها بخريطة دماغ الأنثى التي أُنجزت سابقًا. وكشفت النتائج عن اختلافات محدودة في البنية العصبية، لكنها ترتبط بسلوكيات مميزة لدى الذكور، من بينها العدوانية والتودد وإصدار أصوات لجذب الإناث.

وأظهرت الدراسة أنّ نحو 95 في المئة من الخلايا العصبية متشابهة بين الذكور والإناث، في حين تكفي الاختلافات الموجودة في النسبة المتبقية للتأثير في بعض أنماط السلوك. ففي أثناء التودد، على سبيل المثال، يمتلك الذكر اختلافات في الدوائر العصبية تعزّز قدرته على تتبّع الأنثى بصريًا، فيما ترتبط دوائر أخرى بالسلوك العدواني الذي يظهر بوتيرة أكبر لدى الذكور.

كما حدّد الباحثون دائرة عصبية مرتبطة بما يُعرف بـ«أغنية التودد»، إذ يهزّ ذكر ذبابة الفاكهة أحد جناحيه لإنتاج إشارات صوتية يستخدمها في محاولة جذب الأنثى.

وتكمن أهمية النتائج في تمكّن العلماء من تتبّع العلاقة بين بعض الجينات والتوصيلات العصبية التي تقف وراء سلوكيات محددة. وكان الباحثون يعرفون منذ سنوات ارتباط جينات معينة بهذه السلوكيات لدى ذباب الفاكهة، إلا أن الخرائط الجديدة أتاحت رؤية أكثر تفصيلًا للآليات العصبية التي تربط الجينات بالسلوك.

وشدّد الباحثون على أن النتائج لا يمكن استخدامها لتفسير الاختلافات السلوكية بين الرجال والنساء، نظرًا إلى التعقيد الهائل للدماغ البشري وتأثر السلوك بعوامل بيولوجية وبيئية واجتماعية متعددة.

ومع ذلك، يأمل العلماء أن يساهم رسم خرائط الدماغ بهذه الدقة في تطوير فهم أعمق لكيفية ارتباط الجينات ببنية الدوائر العصبية ووظائفها، وهو ما قد يفيد مستقبلًا الأبحاث المتعلقة بحالات عصبية ونفسية، من بينها التوحّد والفصام.

وقد تمتد الاستفادة من هذه الأبحاث إلى مجال الذكاء الاصطناعي، عبر دراسة الطريقة الفعّالة التي تنظّم بها الأدمغة البيولوجية شبكاتها العصبية. وشبّه باحثون التطور الذي توفره هذه الخرائط بامتلاك «تلسكوب جديد وقوي» في علم الأعصاب، يتيح رؤية تفاصيل كان من الصعب الوصول إليها سابقًا.

المصدر

علوم وتكنولوجيا

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