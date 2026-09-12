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دوامات خفية على سطح الشمس تظهر للمرة الأولى… هل تساعد في التنبؤ بالعواصف التي تهدّد الأرض؟

علوم وتكنولوجيا
2026-09-12 | 06:20
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دوامات خفية على سطح الشمس تظهر للمرة الأولى… هل تساعد في التنبؤ بالعواصف التي تهدّد الأرض؟
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دوامات خفية على سطح الشمس تظهر للمرة الأولى… هل تساعد في التنبؤ بالعواصف التي تهدّد الأرض؟

نجح علماء الفلك في التقاط مشاهد غير مسبوقة لسطح الشمس باستخدام تلسكوب دانيال ك. إينوي الشمسي، حيث رصدوا للمرة الأولى دوامات مغناطيسية دقيقة مرتبطة بظاهرة تُعرف باسم "عدم استقرار كلفن-هيلمهولتز" بالقرب من بقعة شمسية نشطة.

وتكمن أهمية هذه الدوامات الدقيقة في دورها المحتمل في تخزين الطاقة المغناطيسية ونقلها، ما قد يسهم في فهم الآليات المرتبطة بحدوث التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، ويشكّل خطوة مهمة نحو فهم أفضل لفيزياء الشمس وتأثيراتها في الأرض.

فعندما تتجه الانبعاثات الشمسية والجسيمات المشحونة نحو الأرض، يمكن أن تتسبب بعواصف جيومغناطيسية تؤثر في البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك اتصالات الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة وتحديد المواقع GPS، كما قد تؤثر في شبكات الكهرباء والأنظمة الإلكترونية.

وتساهم الدراسة أيضًا في فهم أحد الألغاز التي حيّرت العلماء طويلًا، والمتمثل في ارتفاع حرارة الإكليل الشمسي إلى درجات تفوق بكثير حرارة سطح الشمس، إذ قد تؤدي هذه الاضطرابات الدقيقة دورًا في نقل الطاقة وتسخين الغلاف الجوي الشمسي.

ومن شأن فهم هذه الآليات الدقيقة للطقس الفضائي أن يساعد العلماء على تطوير نماذج أكثر دقة للتنبؤ بالنشاط الشمسي، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأنظمة التكنولوجية والحيوية على الأرض من تأثيراته المحتملة.

علوم وتكنولوجيا

شمس

صورة الشمس

اوضح صورة للشمس

التنبؤ بالعواصف

الشمس والأرض.

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