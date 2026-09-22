"أحد أعظم ألغاز العلم"… ماذا يكشف التخدير العام عن الدماغ والوعي؟

رغم استخدام التخدير العام في مئات ملايين العمليات الجراحية سنوياً، لا يزال العلماء لا يفهمون بالكامل كيف تنجح هذه الأدوية في إيقاف الوعي. ومنذ ظهور التخدير العام في القرن التاسع عشر، أصبح بالإمكان إدخال الإنسان في حالة من فقدان الوعي مؤقتاً، لكن آلية حدوث ذلك ما زالت تثير أسئلة أساسية حول طريقة عمل الدماغ وطبيعة الوعي نفسه.



توجد أنواع متعددة من أدوية التخدير العام، أبرزها "البروبوفول"، وتعمل بطرق مختلفة كيميائياً، لكنها تشترك في التأثير على التواصل بين الخلايا العصبية في الدماغ. وتُظهر صور الرنين المغناطيسي انخفاضاً واسعاً في نشاط الدماغ أثناء التخدير.

ويشير الباحثون إلى أن منطقة المهاد، وهي بنية عميقة في الدماغ تؤدي دوراً محورياً في التواصل بين مناطق مختلفة، تبدو من بين المناطق التي يتراجع نشاطها مبكراً. ويُعتقد أن للمهاد دوراً مهماً في تنظيم النوم واليقظة، ما يثير احتمال أن تكون أدوية التخدير "تختطف" بعض دوائر الدماغ الطبيعية المسؤولة عن النوم.



لكن دراسات أخرى تشير إلى أنّ الأمر أكثر تعقيداً، إذ قد يكون القشر الدماغي، إلى جانب مناطق مثل الفصين الجبهي والجداري، جزءاً أساسياً من الشبكة المسؤولة عن الوعي. كما ظهرت أدلة على احتمال وجود حالة وسطية بين الوعي الكامل وفقدان الوعي. ويُعرف بعض المرضى بحالة "الوعي العرضي أثناء التخدير"، حيث يتذكرون أجزاء من العملية بعد الاستيقاظ.

وأظهرت تجارب أنّ بعض المرضى، رغم عدم ظهور علامات تدل على يقظتهم، تمكنوا من الاستجابة لأوامر بسيطة أثناء التخدير، ما دفع بعض الباحثين إلى طرح فكرة وجود "حالة ثالثة" من الوعي بين النوم واليقظة.



وتساعد دراسة تأثير التخدير أيضاً في فهم سبب اختلاف التجربة الواعية من شخص إلى آخر. فقد وجد باحثون من جامعة كامبريدج أنّ أدمغة الأشخاص تحت التخدير تصبح أقل تميزاً وأقرب إلى بعضها البعض، مع تراجع التواصل بين مناطق دماغية مختلفة.

ويشير ذلك إلى أنّ الوعي قد لا يكون مرتبطاً بمنطقة واحدة محددة من الدماغ، بل قد ينشأ من التنسيق والتواصل بين شبكة واسعة من المناطق الدماغية. ومع ذلك، يؤكد العلماء أنّ فهم الوعي لا يزال في مراحله الأولى، وأنّ كيفية نشوء التجربة الواعية تبقى واحدة من أعظم الألغاز غير المحلولة في العلم.