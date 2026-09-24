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اكتشاف مذهل بعد 66 مليون عام… أول مسار معروف لآثار أقدام "تي ريكس"

علوم وتكنولوجيا
2026-09-24 | 09:04
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اكتشاف مذهل بعد 66 مليون عام… أول مسار معروف لآثار أقدام &quot;تي ريكس&quot;
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اكتشاف مذهل بعد 66 مليون عام… أول مسار معروف لآثار أقدام "تي ريكس"

تحوّلت ملاحظة عابرة لمعلّم علوم أميركي إلى اكتشاف وصفه العلماء بأنّه الأول من نوعه، بعدما عثر كينت هابس، خلال رحلة بحثية في منطقة "هيل كريك" الغنية بالأحافير في غرب الولايات المتحدة، على آثار أقدام ضخمة يُرجّح أنها تعود إلى ديناصور تيرانوصور ريكس (T. rex).

وكان هابس قد اكتشف في تموز 2025 أثرَي قدم يبلغ طول كل منهما نحو 90 سنتيمترًا، قبل أن تكشف أعمال التنقيب عن آثار إضافية، ما عزّز فرضية وجود مسار متكامل خلّفه الديناصور أثناء سيره.

وتتميّز الآثار بثلاثة أصابع طويلة ورفيعة، وبحجم يتناسب مع أقدام أحد أكبر الديناصورات اللاحمة التي عاشت في المنطقة قبل نحو 66.5 مليون عام. ويرجّح الباحثون أنّ طبيعة الأرض الرطبة والموحلة آنذاك ساهمت في حفظ هذه الآثار، قبل أن تكشفها عوامل التعرية بعد ملايين السنين.


وعثر الفريق لاحقًا على أثر خامس، ما عزّز الاعتقاد بأنّ الموقع يضم مسارًا متكاملًا لـ"تي ريكس"، وليس مجرد آثار منفردة.

وأوضح العلماء أنّ آثار الأقدام تقدّم معلومات لا يمكن للعظام وحدها توفيرها، إذ تساعد في دراسة حركة الحيوان وسرعته وطريقة سيره عندما كان على قيد الحياة. وكانت أبحاث سابقة قد وثّقت أثرين منفردين نُسبا إلى "تي ريكس"، لكن لم يُعثر سابقًا على مسار متكامل وواضح لهذا الديناصور في أميركا الشمالية.

ويخطط متحف دنفر للطبيعة والعلوم لجمع ثلاثة من الآثار المكتشفة في ولاية نورث داكوتا لإخضاعها لمزيد من التحليلات، بما في ذلك البحث عن مؤشرات محتملة لأنسجة الجلد والأنسجة الرخوة.

ويأمل الباحثون أن يتيح الاكتشاف فهم حركة "تي ريكس" بصورة أدق، وأن يشجّع على البحث عن مسارات أخرى مماثلة في المنطقة، إذ تمثّل هذه الآثار أشبه بـ«آلة زمن» تكشف تفاصيل عن حياة الديناصورات قبل عشرات الملايين من السنين.
 
 

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