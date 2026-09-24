اكتشاف مذهل بعد 66 مليون عام… أول مسار معروف لآثار أقدام "تي ريكس"

تحوّلت ملاحظة عابرة لمعلّم علوم أميركي إلى اكتشاف وصفه العلماء بأنّه الأول من نوعه، بعدما عثر كينت هابس، خلال رحلة بحثية في منطقة "هيل كريك" الغنية بالأحافير في غرب الولايات المتحدة، على آثار أقدام ضخمة يُرجّح أنها تعود إلى ديناصور تيرانوصور ريكس (T. rex).



وكان هابس قد اكتشف في تموز 2025 أثرَي قدم يبلغ طول كل منهما نحو 90 سنتيمترًا، قبل أن تكشف أعمال التنقيب عن آثار إضافية، ما عزّز فرضية وجود مسار متكامل خلّفه الديناصور أثناء سيره.



وتتميّز الآثار بثلاثة أصابع طويلة ورفيعة، وبحجم يتناسب مع أقدام أحد أكبر الديناصورات اللاحمة التي عاشت في المنطقة قبل نحو 66.5 مليون عام. ويرجّح الباحثون أنّ طبيعة الأرض الرطبة والموحلة آنذاك ساهمت في حفظ هذه الآثار، قبل أن تكشفها عوامل التعرية بعد ملايين السنين.