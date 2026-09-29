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أقدم وجه للبشرية يعود إلى الحياة… علماء يكشفون ملامح إنسان عاش قبل 315 ألف عام

علوم وتكنولوجيا
2026-09-29 | 10:00
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أقدم وجه للبشرية يعود إلى الحياة… علماء يكشفون ملامح إنسان عاش قبل 315 ألف عام
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أقدم وجه للبشرية يعود إلى الحياة… علماء يكشفون ملامح إنسان عاش قبل 315 ألف عام

نجح علماء في إعادة بناء ملامح أحد أقدم أسلاف الإنسان المعروفين، الذي عاش قبل نحو 315 ألف عام في المغرب، من خلال تقنية رقمية متطورة اعتمدت على بقايا أحفورية عُثر عليها في موقع جبل إرهود.
 
وأظهرت إعادة البناء رجلاً ذا بشرة داكنة وشعر أسود طويل ولحية كثيفة، مع عينين غائرتين وأنف عريض وشفاه ممتلئة.

ويُعتقد أنّ الأحفورة تعود إلى الإنسان العاقل (Homo sapiens)، وتُعد أقدم تمثيل معروف حتى الآن لنوعنا البشري. وكان العلماء قد عثروا على الجمجمة في موقع لاستخراج المعادن في جبل إرهود خلال ستينيات القرن الماضي، واعتقدوا في البداية أنها تعود إلى أحد إنسان نياندرتال وأنّ عمرها نحو 40 ألف عام، قبل أن تكشف أبحاث لاحقة عام 2017 أنّ عمرها يقارب 315 ألف عام وأنها تعود إلى الإنسان العاقل.

واعتمد فريق البحث على عمليات مسح وصور وتسجيلات للجمجمة، المعروفة باسم Irhoud 1، إلى جانب عظام الفك والأسنان التي عُثر عليها في الموقع، لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للجمجمة. ثم جرى تكييف نموذج تشريحي لإنسان حديث ليتطابق مع شكل الأحفورة، وإضافة طبقات تقديرية من العضلات والدهون والجلد لإعادة تشكيل الوجه.

وأنتجت العملية نسختين للوجه: الأولى علمية باللونين الأبيض والأسود تركز على البنية التشريحية للجمجمة، والثانية أكثر واقعية بالألوان، تتضمن البشرة والشعر واللحية. إلّا أنّ الباحثين شددوا على أنّ النسخة الواقعية تتضمن قدراً من التقدير الفني، إذ لا يمكن تحديد لون البشرة أو تسريحة الشعر أو الإضاءة أو شعر الوجه من الأحافير وحدها، كما أنّ أجزاء الجمجمة المستخدمة في إعادة البناء قد تكون عائدة إلى أكثر من شخص، وبالتالي لا تمثل الصورة بالضرورة ملامح فرد واحد بعينه.
 

علوم وتكنولوجيا

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