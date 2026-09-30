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هاتفك يبدو بطيئًا؟... إعداد مخفي في "أندرويد" قد يجعله أسرع فورًا
علوم وتكنولوجيا
2026-09-30 | 06:07
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هاتفك يبدو بطيئًا؟... إعداد مخفي في "أندرويد" قد يجعله أسرع فورًا
تطوّرت معالجات الهواتف الذكية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما جعل بطء النظام أو تقطّع الواجهة أقل شيوعًا في العديد من الأجهزة. ورغم أنّ تحديث النظام والتطبيقات وتنظيف الملفات غير الضرورية قد يساعد في الحفاظ على الأداء، فإنّ هناك حيلة بسيطة مخفية داخل إعدادات نظام "أندرويد"، يمكنها جعل التنقّل في الهاتف يبدو أسرع وأكثر استجابة، من دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات خارجية.
وتعتمد هذه الحيلة على التحكّم في سرعة الرسوم المتحركة المرافقة لفتح النوافذ والتنقّل بين الشاشات. وللوصول إلى هذه الإعدادات، يتعيّن على المستخدم أولًا تفعيل قائمة "خيارات المطوّر" (Developer Options)، المخفية افتراضيًا.
ولتفعيل هذه الميزة وتعديلها، يمكن اتباع الخطوات الآتية:
- إظهار "خيارات المطوّر": الانتقال إلى "الإعدادات" (Settings)، ثم "حول الهاتف" (About Phone)، والبحث عن "رقم الإصدار" (Build Number) والضغط عليه 7 مرات متتالية، حتى تظهر رسالة تؤكد تفعيل وضع المطوّر. وقد يطلب الهاتف إدخال رمز القفل لإتمام العملية.
- الوصول إلى الإعدادات: العودة إلى قائمة الإعدادات والبحث عن "خيارات المطوّر" (Developer Options). وقد يختلف مكانها قليلًا بحسب الشركة المصنّعة وإصدار "أندرويد".
- تعديل سرعة الرسوم المتحركة: البحث عن الخيارات الثلاثة: "Window animation scale" و"Transition animation scale" و"Animator duration scale".
- تغيير القيمة: ضبط الخيارات الثلاثة على 0.5x بدلًا من القيمة الافتراضية 1x.
وبمجرد تطبيق هذه الخطوة، تصبح مدة العديد من الرسوم المتحركة أقصر، ما يجعل فتح النوافذ والتنقّل بين أجزاء الواجهة يبدو أسرع وأكثر استجابة.
لكن من المهم الإشارة إلى أنّ هذه الحيلة لا تضاعف سرعة الهاتف فعليًا، ولا تزيد قوة المعالج أو تسرّع تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة، بل تقلّص المدة التي تستغرقها التأثيرات البصرية، ما يمنح المستخدم إحساسًا أكبر بالسرعة.
وقد لا يكون هذا التعديل مثاليًا لجميع الأجهزة، إذ يمكن للرسوم المتحركة في بعض الهواتف ذات الأداء المحدود أن تخفي جزءًا من وقت تحميل التطبيقات أو الشاشات، وبالتالي قد يؤدي تسريعها إلى جعل فترات الانتظار أكثر وضوحًا.
كما تختلف النتيجة بحسب الهاتف وواجهة الاستخدام، لذلك قد يكون تأثير التعديل واضحًا على بعض الأجهزة، وأقلّ ملاحظةً على أجهزة أخرى تتمتع أصلًا برسوم متحركة سريعة.
وفي حال أراد المستخدم العودة إلى الوضع السابق، يمكنه ببساطة إعادة قيم الرسوم المتحركة الثلاث إلى 1x.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
هاتف بطيء
سامسونغ
اندرويد.
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