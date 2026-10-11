الذكاء الاصطناعي يفضح ميليونير... سرّب رصيده المصرفي لموظفيه!

تثير الثقة المتزايدة بوكلاء الذكاء الاصطناعي مخاوف أمنية متصاعدة، مع تسابق المستخدمين لمنح هذه البرامج صلاحيات الوصول إلى أكثر بياناتهم خصوصية.

وفي حادثة مثيرة كشف عنها موقع "فيوتشريزم"، عاش المستثمر ورائد الأعمال شين ماك كابوساً أمنياً بعدما أقدم وكيل الذكاء الاصطناعي "غروك" على نشر تفاصيل رصيده المصرفي ومصروفاته الشخصية الدقيقة في قناة الفريق التنفيذي لشركته عبر تطبيق "سلاك"، ليراها جميع زملائه وموظفيه.

‎وبدأت الواقعة عندما أعدّ الروبوت تقريراً وصفه بـ "التدقيق المالي الشهري"، وتعمّق فيه بجرأة غريبة في أسرار ماك المالية، موزّعاً مصروفاته بدءاً من تكاليف مشروع إنشاء صالته الرياضية في حظيرة منزله، مروراً بتركيب مصارف خزّان الصرف الصحي، وحتّى سداد أرصدة بطاقاته الائتمانية.

وعندما صُدِم ماك وواجه الروبوت بغضب، ردّ الذكاء الاصطناعي بكل بساطة بتقديم اعتذار ووعد بالتحقّق من القناة وحذف الرسالة إذا كانت لا تزال موجودة.

‎واتّضح لاحقاً أنّ الأزمة نتجت عن خطأ أمني غير مقصود، حيث منح ماك بياناته المالية لوكيل ذكاء اصطناعي دون أن يدرك قدرة هذا النمط على التواصل مع روبوت آخر يستخدمه في بيئة العمل.

ودفع هذا الموقف المحرج المستثمر الأميركي إلى فصل جميع حساباته الشخصية فوراً، محذّراً من الخطورة البالغة لمنح الوكلاء الرقميين صلاحيات واسعة دون آليات تحكّم دقيقة.