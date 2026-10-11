اكتشاف قد يغير مفهوم حياة الكواكب: رصد كوكب جديد تكوّن من بقايا نجم ميت

رصد علماء، في سابقة فلكية محتملة، أدلّة تشير إلى احتمال تشكّل كوكب عملاق غازي يُعرَف باسم "الجيل الثاني" من بقايا نجم ميت على بُعد نحو 270 سنة ضوئية من الأرض. ويدور هذا الكوكب المرتقب حول قزم أبيض يسمّى "HS 0209+0832".



واستند الباحثون في هذا الاكتشاف إلى تحليل بيانات تلسكوب "هابل" والقمر الصناعي "TESS"، والتي كشفت عن وجود عناصر ثقيلة غير معتادة مثل النيوبيوم على سطح القزم الأبيض، إلى جانب إشارة ضوئية متكررة كل 4.4 أيام تتوافق مع وجود كوكب عملاق يدور حوله، مع بقاء الجسم مرشحاً كوكبياً بانتظار التأكيد النهائي عبر تلسكوبات متقدمة.





وإذا تأكد هذا الاكتشاف، فسيمثّل فهماً جديداً لدورة حياة الأنظمة الكوكبية، إذ يشير إلى أن الكواكب قد تنشأ من حطام نجومها الميتة ولا تنتهي دائمًا بنهايتها، مما يقدّم لمحة محتملة عن مستقبل نظامنا الشمسي عندما تتحول الشمس يوماً ما إلى قزم أبيض.



كما توفر الكواكب القريبة من الأقزام البيضاء آفاقاً محتملة لنشوء الحياة وبقائها داخل مناطق صالحة للحياة لعشرات مليارات السنين نظراً لبطء تبرّد هذه النجوم.