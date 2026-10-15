"قنديل بحر فضائي" يثير الدهشة في سماء أميركا... ما سرّ السحابة المضيئة؟ (فيديو)

أثار مشهد ضوئي غريب دهشة مراقبي السماء في عدد من الولايات الأميركية، فجر الثلاثاء، بعدما ظهرت سحابة متوهّجة تشبه قنديل البحر، بألوان متداخلة وطبقات شفافة، في ظاهرة لافتة وثّقتها الصور ومقاطع الفيديو.لكنّ المشهد لم يكن ناجمًا عن جسم فضائي مجهول، بل عن عوادم صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، الذي أُطلق من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، في مهمة باتجاه محطة الفضاء الدولية.وظهرت السحابة المضيئة نتيجة تمدّد غازات عادم الصاروخ في طبقات الجو العليا، حيث أضاءتها أشعة الشمس قبل وصولها إلى سطح الأرض، ما منحها شكلًا متوهّجًا يشبه قنديل البحر.وساهم مسار الصاروخ باتجاه الشمال الشرقي في إتاحة مشاهدة الظاهرة من ولايات أميركية عدّة، امتدادًا من جورجيا إلى نيويورك، فيما تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمشهد الاستثنائي.وتُعرف هذه الظاهرة باسم "قنديل البحر الفضائي" (Space Jellyfish)، وتظهر عادةً عند إطلاق الصواريخ قبيل شروق الشمس أو بعد غروبها، حين تكون السماء مظلمة نسبيًا، بينما تظلّ عوادم الصاروخ على ارتفاعات تسمح لأشعة الشمس بإضاءتها.وتُعدّ هذه الظاهرة من المشاهد البصرية المرتبطة بإطلاق الصواريخ، ويمكن أن تتكرّر عندما تتوافر الظروف المناسبة من حيث توقيت الإطلاق وارتفاع الصاروخ وموقع الشمس.