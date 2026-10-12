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العودة إلى الهاتف التقليدي... موضة جديدة أم محاولة لاستعادة الحياة؟
علوم وتكنولوجيا
2026-10-12 | 15:33
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العودة إلى الهاتف التقليدي... موضة جديدة أم محاولة لاستعادة الحياة؟
يحلم كثيرون بالتخلّص من الارتباط الدائم بهواتفهم، والابتعاد عن سيل الإشعارات والرسائل المتواصل الذي يقطع يومهم. لكن فكرة الاستغناء عن الهاتف الذكي تبدو صعبة، في ظل الاعتماد عليه للحصول على الاتجاهات، وحجز تذاكر الحفلات، وقراءة قوائم الطعام عبر رموز الاستجابة السريعة (QR).
إلّا أنّ الفنانة والناشطة الأميركية أوغست لام، المقيمة في ولاية نيويورك، ترى أنّ العودة إلى الهواتف التقليدية التي لا تتيح الاتصال بالإنترنت قد تحسّن جودة الحياة بشكل ملحوظ. وفي كتابها الجديد "أنت لا تحتاج إلى هاتف ذكي: دليل عملي لتقليل إمكانات هاتفك والارتقاء بحياتك"، تستعرض تجربتها الشخصية بعدما تخلّت عن هاتفها الذكي عام 2022، إثر شعورها بأنّها أصبحت مدمنة على الشاشة وتقضي أمامها وقتاً أطول مما تخصصه لفنها.
وتشير إلى أنّ الإفراط في استخدام الشاشات يرتبط بتراجع الصحة الجسدية والنفسية والرفاهية، فيما يقضي المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً أكثر من ثماني ساعات يومياً أمام الشاشات، وفقاً لمكتب الجرّاح العام الأميركي.
وتقول لام إنّ الاستغناء عن الهاتف الذكي ساعدها على بناء علاقات اجتماعية أكثر عمقاً ومتانة، إذ أصبحت أكثر حضوراً خلال لقاءاتها مع الآخرين، وأكثر اهتماماً بالمبادرة إلى تنظيم اللقاءات بدلاً من الاكتفاء بمتابعة أخبار الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما اضطرت إلى التواصل مع أصدقائها هاتفياً أو وجهاً لوجه، ما جعل تبادل الأخبار والتجارب الشخصية أكثر خصوصية واهتماماً، بدلاً من نشرها بصورة عامة عبر المنصات الرقمية.
وتضيف أنّ الابتعاد عن الهاتف ساعدها أيضاً على استعادة وقتها والتعامل مع مشاعرها بطرق أكثر صحة، مثل الاتصال بصديق، أو قراءة كتاب، أو المشي والاستماع إلى الموسيقى، بدلاً من اللجوء إلى تصفح الشاشة عند الشعور بالتوتر أو الملل. وترى أنّ الوقت الذي يبدو ضائعاً في الاستخدام المتكرر للهاتف، من تفقد الرسائل إلى متابعة الأخبار، يتراكم تدريجياً ويستهلك ساعات من اليوم. كما تؤكد أن الاعتماد الأقل على التكنولوجيا أعاد إليها ثقتها بقدرتها على تذكّر المعلومات وتحديد الاتجاهات من دون مساعدة التطبيقات.
وتنصح لام الراغبين في تقليل اعتمادهم على الهواتف الذكية بتجربة العيش من دونها لمدة شهر، قبل الحكم على مدى صعوبة هذه الخطوة أو استحالتها. أما الأشخاص الذين يحتاجون إلى تطبيقات ضرورية، مثل تطبيقات مراقبة مستوى السكر في الدم، فتقترح استخدام هاتف تقليدي كهاتف أساسي، والاحتفاظ بالهاتف الذكي للاستخدامات الطبية فقط. وتخلص إلى أنّ استعادة الحضور الذهني والوقت الشخصي قد تكون من أبرز المكاسب التي يحققها الابتعاد عن الشاشات.
مصدر
علوم وتكنولوجيا
هاتف تقليدي
الهواتف الذكية
تكنولوجيا
الشاشة.
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