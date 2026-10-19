للمرة الأولى... علماء الفلك يكتشفون نجماً باللون الأخضر

في اكشتاف فلكي غير مسبوق، أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة RAS Techniques and Instruments (RASTI) رصد أول نجم من نوع "القزم الأبيض" يبدو لونه أخضر للعين البشرية، إلى جانب نجوم أخرى بألوان غير مألوفة، مثل الوردي المائل للون السلمون.



وأوضح الدكتور مارك هولاندز، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة وارويك والباحث الرئيسي في الدراسة، أنّ معظم النجوم ترتبط ألوانها بدرجة حرارتها وتتراوح بين البرتقالي والأبيض والأزرق. إلا أن الأقزام البيضاء، وهي بقايا النجوم الكثيفة الناتجة عن نفاد وقود نجوم شبيهة بالشمس، تُظهر انحرافات طيفية وتنوعًا مذهلاً في ألوانها نتيجة ظروف فيزيائية غريبة في طبقاتها الخارجية.

ووفقًا للدراسة، تنتج هذه الألوان الاستثنائية عن تفاعل الهيليوم في الغلاف الجوي للنجم مع بقايا عناصر صخرية مثل الحديد، والمغنيسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، والليثيوم.



وتساقطت هذه المواد على النجم نتيجة اقتراب كويكبات أو أجسام كوكبية أكثر من اللازم ليتفكّك بعضها على سطحه.



وفي هذا السياق، شبّه الدكتور آدم بورغاسر، أستاذ علم الفلك بجامعة كاليفورنيا بسان دييغو، هذه النجوم بـ "مسرح الجريمة"، موضحًا أنّ قياس نسب العناصر المتبقية على سطح القزم الأبيض يُمكّن العلماء من إعادة بناء قصة الكواكب المدمّرة وفهم كيفية تشكّلها في الماضي.



واعتمد الباحثون في تحليل 151 قزمًا أبيض على بعد لا يتجاوز 65 سنة ضوئية من الأرض على بيانات أطياف الضوء لتحديد الألوان التي يمكن للعين البشرية تمييزها لو أمكنت رؤيتها مباشرة. وعلّقت الدكتورة أغنيس كيم، أستاذة الفيزياء بجامعة ولاية بنسلفانيا، بأنّ الربط بين أطياف النجوم والألوان التي تراها العين البشرية يمثّل مزيجًا مثيرًا بين علم الفيزياء وعلم الأحياء، ويقرّب هذه الأجرام البعيدة لتبدو أكثر واقعيةً للإنسان.



ويتطلّع الفريق البحثي مستقبلاً إلى توسيع نطاق التحليل الطيفي لعدد أكبر من الأقزام البيضاء مع توقع تضاعف البيانات المتاحة عشرة أضعاف، ما قد يؤدي إلى رصد عشرات النجوم الخضراء والفريدة خلال السنوات القادمة.