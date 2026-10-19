أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للمرة الأولى... علماء الفلك يكتشفون نجماً باللون الأخضر

علوم وتكنولوجيا
2026-10-19 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للمرة الأولى... علماء الفلك يكتشفون نجماً باللون الأخضر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
للمرة الأولى... علماء الفلك يكتشفون نجماً باللون الأخضر

في اكشتاف فلكي غير مسبوق، أظهرت دراسة حديثة  نُشرت في مجلة RAS Techniques and Instruments (RASTI) رصد أول نجم من نوع "القزم الأبيض" يبدو لونه أخضر للعين البشرية، إلى جانب نجوم أخرى بألوان غير مألوفة، مثل الوردي المائل للون السلمون.

وأوضح الدكتور مارك هولاندز، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة وارويك والباحث الرئيسي في الدراسة، أنّ معظم النجوم ترتبط ألوانها بدرجة حرارتها وتتراوح بين البرتقالي والأبيض والأزرق. إلا أن الأقزام البيضاء، وهي بقايا النجوم الكثيفة الناتجة عن نفاد وقود نجوم شبيهة بالشمس، تُظهر انحرافات طيفية وتنوعًا مذهلاً في ألوانها نتيجة ظروف فيزيائية غريبة في طبقاتها الخارجية.
 
ووفقًا للدراسة، تنتج هذه الألوان الاستثنائية عن تفاعل الهيليوم في الغلاف الجوي للنجم مع بقايا عناصر صخرية مثل الحديد، والمغنيسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، والليثيوم.

 وتساقطت هذه المواد على النجم نتيجة اقتراب كويكبات أو أجسام كوكبية أكثر من اللازم ليتفكّك بعضها على سطحه.

وفي هذا السياق، شبّه الدكتور آدم بورغاسر، أستاذ علم الفلك بجامعة كاليفورنيا بسان دييغو، هذه النجوم بـ "مسرح الجريمة"، موضحًا أنّ قياس نسب العناصر المتبقية على سطح القزم الأبيض يُمكّن العلماء من إعادة بناء قصة الكواكب المدمّرة وفهم كيفية تشكّلها في الماضي.

واعتمد الباحثون في تحليل 151 قزمًا أبيض على بعد لا يتجاوز 65 سنة ضوئية من الأرض على بيانات أطياف الضوء لتحديد الألوان التي يمكن للعين البشرية تمييزها لو أمكنت رؤيتها مباشرة. وعلّقت الدكتورة أغنيس كيم، أستاذة الفيزياء بجامعة ولاية بنسلفانيا، بأنّ الربط بين أطياف النجوم والألوان التي تراها العين البشرية يمثّل مزيجًا مثيرًا بين علم الفيزياء وعلم الأحياء، ويقرّب هذه الأجرام البعيدة لتبدو أكثر واقعيةً للإنسان.

ويتطلّع الفريق البحثي مستقبلاً إلى توسيع نطاق التحليل الطيفي لعدد أكبر من الأقزام البيضاء مع توقع تضاعف البيانات المتاحة عشرة أضعاف، ما قد يؤدي إلى رصد عشرات النجوم الخضراء والفريدة خلال السنوات القادمة.
 

علوم وتكنولوجيا

علماء الفلك

نجم باللون الأخضر.

مفاجأة في الفضاء... نجم بلون أخضر يلفت أنظار علماء الفلك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
17:59

مفاجأة في الفضاء... نجم بلون أخضر يلفت أنظار علماء الفلك

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-23

للمرة الأولى... الذكاء الاصطناعي يحقق العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات!

LBCI
أخبار دولية
2026-10-12

الأمم المتحدة: مؤشر الفقر العالمي يرتفع للمرة الأولى منذ إطلاقه

LBCI
أخبار دولية
2026-10-06

اليمين المتطرف يحصد رئاسة برلمان ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ 1945

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
17:59

مفاجأة في الفضاء... نجم بلون أخضر يلفت أنظار علماء الفلك

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-15

"قنديل بحر فضائي" يثير الدهشة في سماء أميركا... ما سرّ السحابة المضيئة؟ (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-12

العودة إلى الهاتف التقليدي... موضة جديدة أم محاولة لاستعادة الحياة؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-11

اكتشاف قد يغير مفهوم حياة الكواكب: رصد كوكب جديد تكوّن من بقايا نجم ميت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:04

تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام

LBCI
آخر الأخبار
08:34

القوات الحكومية اليمنية: 4 غارات جوية على مواقع ومنصات صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في مطار تعز ومحيطه

LBCI
آخر الأخبار
08:53

الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة

LBCI
آخر الأخبار
09:02

رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:15

الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة

LBCI
آخر الأخبار
08:04

تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات

LBCI
أمن وقضاء
07:51

حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
04:40

عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة

LBCI
أخبار لبنان
03:47

الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل

LBCI
أخبار دولية
13:48

من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
07:26

وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري

LBCI
أخبار لبنان
03:39

معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك

LBCI
أخبار لبنان
09:15

الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة

LBCI
حال الطقس
02:30

استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار

LBCI
خبر عاجل
03:59

معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه

LBCI
اسرار
00:43

أسرار الصحف المحلية 19-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
08:25

عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More