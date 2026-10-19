أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للمرة الأولى... علماء الفلك يكتشفون نجماً باللون الأخضر
علوم وتكنولوجيا
2026-10-19 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
للمرة الأولى... علماء الفلك يكتشفون نجماً باللون الأخضر
في اكشتاف فلكي غير مسبوق، أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة RAS Techniques and Instruments (RASTI) رصد أول نجم من نوع "القزم الأبيض" يبدو لونه أخضر للعين البشرية، إلى جانب نجوم أخرى بألوان غير مألوفة، مثل الوردي المائل للون السلمون.
وأوضح الدكتور مارك هولاندز، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة وارويك والباحث الرئيسي في الدراسة، أنّ معظم النجوم ترتبط ألوانها بدرجة حرارتها وتتراوح بين البرتقالي والأبيض والأزرق. إلا أن الأقزام البيضاء، وهي بقايا النجوم الكثيفة الناتجة عن نفاد وقود نجوم شبيهة بالشمس، تُظهر انحرافات طيفية وتنوعًا مذهلاً في ألوانها نتيجة ظروف فيزيائية غريبة في طبقاتها الخارجية.
ووفقًا للدراسة، تنتج هذه الألوان الاستثنائية عن تفاعل الهيليوم في الغلاف الجوي للنجم مع بقايا عناصر صخرية مثل الحديد، والمغنيسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، والليثيوم.
وتساقطت هذه المواد على النجم نتيجة اقتراب كويكبات أو أجسام كوكبية أكثر من اللازم ليتفكّك بعضها على سطحه.
وفي هذا السياق، شبّه الدكتور آدم بورغاسر، أستاذ علم الفلك بجامعة كاليفورنيا بسان دييغو، هذه النجوم بـ "مسرح الجريمة"، موضحًا أنّ قياس نسب العناصر المتبقية على سطح القزم الأبيض يُمكّن العلماء من إعادة بناء قصة الكواكب المدمّرة وفهم كيفية تشكّلها في الماضي.
واعتمد الباحثون في تحليل 151 قزمًا أبيض على بعد لا يتجاوز 65 سنة ضوئية من الأرض على بيانات أطياف الضوء لتحديد الألوان التي يمكن للعين البشرية تمييزها لو أمكنت رؤيتها مباشرة. وعلّقت الدكتورة أغنيس كيم، أستاذة الفيزياء بجامعة ولاية بنسلفانيا، بأنّ الربط بين أطياف النجوم والألوان التي تراها العين البشرية يمثّل مزيجًا مثيرًا بين علم الفيزياء وعلم الأحياء، ويقرّب هذه الأجرام البعيدة لتبدو أكثر واقعيةً للإنسان.
ويتطلّع الفريق البحثي مستقبلاً إلى توسيع نطاق التحليل الطيفي لعدد أكبر من الأقزام البيضاء مع توقع تضاعف البيانات المتاحة عشرة أضعاف، ما قد يؤدي إلى رصد عشرات النجوم الخضراء والفريدة خلال السنوات القادمة.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
علماء الفلك
نجم باللون الأخضر.
مفاجأة في الفضاء... نجم بلون أخضر يلفت أنظار علماء الفلك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
17:59
مفاجأة في الفضاء... نجم بلون أخضر يلفت أنظار علماء الفلك
علوم وتكنولوجيا
17:59
مفاجأة في الفضاء... نجم بلون أخضر يلفت أنظار علماء الفلك
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-23
للمرة الأولى... الذكاء الاصطناعي يحقق العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات!
علوم وتكنولوجيا
2026-07-23
للمرة الأولى... الذكاء الاصطناعي يحقق العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات!
0
أخبار دولية
2026-10-12
الأمم المتحدة: مؤشر الفقر العالمي يرتفع للمرة الأولى منذ إطلاقه
أخبار دولية
2026-10-12
الأمم المتحدة: مؤشر الفقر العالمي يرتفع للمرة الأولى منذ إطلاقه
0
أخبار دولية
2026-10-06
اليمين المتطرف يحصد رئاسة برلمان ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ 1945
أخبار دولية
2026-10-06
اليمين المتطرف يحصد رئاسة برلمان ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ 1945
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
17:59
مفاجأة في الفضاء... نجم بلون أخضر يلفت أنظار علماء الفلك
علوم وتكنولوجيا
17:59
مفاجأة في الفضاء... نجم بلون أخضر يلفت أنظار علماء الفلك
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-15
"قنديل بحر فضائي" يثير الدهشة في سماء أميركا... ما سرّ السحابة المضيئة؟ (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2026-10-15
"قنديل بحر فضائي" يثير الدهشة في سماء أميركا... ما سرّ السحابة المضيئة؟ (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-12
العودة إلى الهاتف التقليدي... موضة جديدة أم محاولة لاستعادة الحياة؟
علوم وتكنولوجيا
2026-10-12
العودة إلى الهاتف التقليدي... موضة جديدة أم محاولة لاستعادة الحياة؟
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-11
اكتشاف قد يغير مفهوم حياة الكواكب: رصد كوكب جديد تكوّن من بقايا نجم ميت
علوم وتكنولوجيا
2026-10-11
اكتشاف قد يغير مفهوم حياة الكواكب: رصد كوكب جديد تكوّن من بقايا نجم ميت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
0
آخر الأخبار
08:34
القوات الحكومية اليمنية: 4 غارات جوية على مواقع ومنصات صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في مطار تعز ومحيطه
آخر الأخبار
08:34
القوات الحكومية اليمنية: 4 غارات جوية على مواقع ومنصات صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في مطار تعز ومحيطه
0
آخر الأخبار
08:53
الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة
آخر الأخبار
08:53
الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة
0
آخر الأخبار
09:02
رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
آخر الأخبار
09:02
رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
0
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات
تقارير نشرة الاخبار
08:03
وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات
0
أمن وقضاء
07:51
حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:51
حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
04:40
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة
خبر عاجل
04:40
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة
0
أخبار لبنان
03:47
الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل
أخبار لبنان
03:47
الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل
0
أخبار دولية
13:48
من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟
أخبار دولية
13:48
من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟
0
أخبار دولية
13:27
لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج
أخبار دولية
13:27
لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
3
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
4
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
5
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
6
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
7
اسرار
00:43
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
اسرار
00:43
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
8
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More