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مهمة تاريخية إلى المريخ... اليابان تسعى إلى جلب عينات من أحد أقماره إلى الأرض
علوم وتكنولوجيا
2026-10-20 | 04:59
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مهمة تاريخية إلى المريخ... اليابان تسعى إلى جلب عينات من أحد أقماره إلى الأرض
تستعد اليابان لإطلاق مهمة فضائية غير مسبوقة تهدف إلى جمع عينات من "فوبوس"، أحد قمري كوكب المريخ، وإعادتها إلى الأرض، في رحلة يُتوقع أن تستمر نحو خمس سنوات.
ووفق موقع "ذا غادريان" البريطاني، فتقود وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" المهمة، المعروفة باسم "MMX"، على أن ينطلق المسبار بواسطة صاروخ "H3" الياباني، بهدف كشف أسرار تكوّن قمري المريخ وفهم طبيعة المواد التي يتألفان منها.
وتتركز أهمية المهمة على الإجابة عن سؤال علمي أساسي بشأن أصل "فوبوس" وشقيقه الأصغر "ديموس"، إذ يرجّح بعض العلماء أنهما تشكّلا من حطام ناتج عن اصطدام جرم سماوي كبير بالمريخ، فيما يرى آخرون أنهما كويكبان قادمان من مناطق أخرى في الفضاء. ويأمل الباحثون أن تساعد العينات في حسم هذه الفرضيات، فضلًا عن توفير معطيات جديدة حول تاريخ المريخ واحتمال وجود آثار لحياة ميكروبية سابقة.
ومن المقرر أن يصل المسبار إلى منطقة المريخ في آب 2027، حيث سيقضي نحو ثلاث سنوات في الاقتراب من "فوبوس" ودراسة سطحه وجمع العينات. وتشمل المهمة مركبة جوالة طوّرتها فرنسا وألمانيا، يُتوقع أن تهبط على القمر في نحو عام 2029 لاستكشاف تضاريسه، إلى جانب 13 أداة علمية وتقنيات للرصد والاتصال، بمشاركة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية.
ويخطط العلماء لجمع ما لا يقل عن 10 غرامات من التربة عبر محاولتين لأخذ العينات، باستخدام تقنيات أميركية ويابانية تتيح جمع مواد من السطح ومن عمق يصل إلى نحو سنتيمترين. ويُعتقد أنّ تحليل هذه العينات قد يكشف أيضًا معلومات عن أصل "ديموس"، فيما قد تساعد المواد القادمة من المريخ، التي يُتوقع أن تشكّل نحو 0.1 بالمئة من العينات، في البحث عن مؤشرات محتملة للحياة القديمة.
وبعد استكمال عمليات الرصد وجمع العينات، يُتوقع أن تعود كبسولة محمية حراريًا إلى الأرض عام 2031، على أن تهبط في أستراليا قبل نقلها إلى اليابان لإجراء التحليلات اللازمة. وتمثّل المهمة خطوة مهمة في استكشاف أقمار المريخ، التي لا تزال طبيعتها وأصولها من أبرز الألغاز العلمية، كما قد تسهم نتائجها في التخطيط لمهمات بشرية مستقبلية إلى الكوكب الأحمر.
مصدر
علوم وتكنولوجيا
اليابان
إطلاق
مهمة فضائية
عينات
فوبوس
كوكب المريخ
الأرض
رحلة
علم الفلك.
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