أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قنديل البحر الخالد... كائن بحري قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض الشيخوخة (صورة)

علوم وتكنولوجيا
2026-10-20 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قنديل البحر الخالد... كائن بحري قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض الشيخوخة (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قنديل البحر الخالد... كائن بحري قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض الشيخوخة (صورة)

كشفت أبحاث علمية عن أسرار قدرة نوع نادر من قناديل البحر، يُعرف باسم Turritopsis dohrnii أو "قنديل البحر الخالد"، على عكس مسار حياته والعودة إلى مرحلة عمرية مبكرة، في ظاهرة قد تساعد العلماء مستقبلًا على تطوير علاجات لأمراض مرتبطة بالشيخوخة وتجديد الخلايا والأنسجة البشرية.

ويتميّز هذا الكائن البحري الصغير بقدرته على التحوّل، عند تعرضه للضغط أو الظروف القاسية، إلى كتلة من الخلايا تعود منها مرحلة تُعرف باسم "البوليبات"، وهي إحدى المراحل المبكرة من دورة حياة قنديل البحر.
 
وتنمو هذه المرحلة لتشكّل مستعمرة قادرة على إنتاج قناديل بحر جديدة. وتكمن أهمية هذه العملية في قدرة بعض خلايا الكائن البالغ على تغيير هويتها والعودة إلى حالة غير متخصصة، قبل التحول مجددًا إلى أنواع أخرى من الخلايا.
ويعمل الباحثون على دراسة الآليات الجينية والجزيئية التي تتيح لهذا الكائن تجديد نفسه، بهدف تحديد العوامل التي تتحكم بهذه العملية وإمكانية الاستفادة منها طبيًا. 

وأظهرت دراسات أنّ قنديل البحر الخالد يمتلك نسخًا إضافية من جينات مرتبطة بإصلاح تلف الحمض النووي (DNA) والحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي أطراف الكروموسومات وتتقلص عادةً مع التقدم في العمر. كما كشفت أبحاث أولية عن تداخل بين بعض الجينات النشطة خلال عملية التجدد لديه وتلك المرتبطة بطول العمر لدى البشر.

ويأمل العلماء أن تسهم هذه الاكتشافات مستقبلًا في تطوير أساليب تساعد على ترميم الأنسجة المتضررة وتسريع التئام الجروح، وربما الحد من بعض الأضرار المرتبطة بأمراض مثل ألزهايمر وفقدان البصر الناتج عن التقدم في العمر. إلّا أنّ تحويل هذه النتائج إلى علاجات بشرية لا يزال بعيدًا، إذ يتطلب فهمًا أعمق لهذه الآليات وإثبات إمكانية تطبيقها بأمان على الخلايا والأنسجة البشرية.

ورغم تسميته بـ"الخالد"، لا يعني ذلك أنّ هذا الكائن محصّن تمامًا ضد الموت؛ إذ يمكن أن يقع فريسة للحيوانات البحرية أو يتأثر بالتغيرات البيئية ونقص الغذاء، كما لا يزال العلماء غير متأكدين من قدرته على تجديد نفسه إلى ما لا نهاية. ويؤكد هذا الاكتشاف أن فهم آليات التجدد في الطبيعة قد يفتح أبوابًا جديدة أمام الطب، من دون أن يعني بالضرورة إمكانية التغلب على الشيخوخة لدى البشر.
 
 

علوم وتكنولوجيا

قنديل بحر

نوع نادر

عالم البحر

قنديل البحر الخالد

علماء

دراسات

تطوير

علاجات

أمراض

الشيخوخة

تجديد الخلايا

الأنسجة البشرية.

LBCI التالي
اكتشاف جديد بالذكاء الاصطناعي: سيلفي واحدة قد تكشف فرص النجاة من السرطان
مهمة تاريخية إلى المريخ... اليابان تسعى إلى جلب عينات من أحد أقماره إلى الأرض
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-08-04

قنديل بحر يكسر قواعد الشيخوخة… كائن قادر على العودة إلى طفولته مرارًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-17

من باريس… لبنان يفتح آفاقاً جديدة لصادراته الغذائية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-23

عبود: الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة تشكل رسالة ثقة بلبنان وتفتح آفاقاً جديدة للسياحة والاستثمار

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-16

لا تسمحي للمرض بأن يسرق أناقتكِ وراحتكِ: إليكِ الملابس المناسبة خلال وبعد علاج سرطان الثدي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:43

هل تحرّكت الأرض من مكانها؟ دراسة ترصد 4 تحولات خلال 320 مليون سنة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:12

بطء الإنترنت في المساء: عائق أمام المتعة والعمل... وهكذا تستعيدون سرعته

LBCI
صحة وتغذية
07:34

اكتشاف جديد بالذكاء الاصطناعي: سيلفي واحدة قد تكشف فرص النجاة من السرطان

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:59

مهمة تاريخية إلى المريخ... اليابان تسعى إلى جلب عينات من أحد أقماره إلى الأرض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-04-02

بين التسويق والحقيقة... دراسة حديثة تكشف الأسباب التي تجعل المكملات الغذائية أقل فعالية!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-01

مقدمة النشرة المسائية 1-7-2026

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-19

إنجاز طبي في السعودية… نجاح فصل توأم سيامي في عملية معقدة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2026-10-16

مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:08

Beef Brochettes على طريقة الشيف فادي زغيب... إليكم خطوات التحضير (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:52

باراك: ترامب يدعم السعودية ومستعد لتوفير الدعم اللوجستي

LBCI
أخبار دولية
07:42

زيلينسكي يتهم واشنطن بتعمّد تأخير تسليم بلاده صواريخ اعتراضية

LBCI
أخبار دولية
07:18

بقائي ردا على التهديدات الأميركية المتعلقة بضرب المنشأة النووية في "جبل كلنك": سنرد بالمثل إن لم يكن الرد أكثر قسوة

LBCI
أخبار دولية
07:09

روبيو: ترامب "منزعج" من الاتهامات الموجهة إليه بتعمد إلحاق الأذى بأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
06:54

ترامب يحمل الهجرة مسؤولية التظاهرات العنيفة في فرنسا ويدعو أوروبا لإغلاق حدودها

LBCI
أخبار لبنان
06:39

فهمي من صور: ما يتعرض له المواطنون في الجنوب غير مقبول ودعم لبنان بداية مشوار وليس نهايته

LBCI
أخبار لبنان
16:33

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:59

وزارة الاقتصاد تعلّق تداول منتجات ألبان وأجبان لثلاثة معامل في قب الياس وحوش السيد وتأمر بسحبها وإتلافها

LBCI
حال الطقس
01:58

استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء

LBCI
أمن وقضاء
12:53

قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 20-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
16:33

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
12:14

الأمين العام لجامعة الدول العربية إلتقى رجي: قلقون من أن تأتي أي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:07

مجلس النواب جدّد انتخاب هيئة مكتبه وأعضاء اللجان النيابية مع تعديلات طفيفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More