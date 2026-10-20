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قنديل البحر الخالد... كائن بحري قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض الشيخوخة (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2026-10-20 | 05:29
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قنديل البحر الخالد... كائن بحري قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض الشيخوخة (صورة)
كشفت أبحاث علمية عن أسرار قدرة نوع نادر من قناديل البحر، يُعرف باسم Turritopsis dohrnii أو "قنديل البحر الخالد"، على عكس مسار حياته والعودة إلى مرحلة عمرية مبكرة، في ظاهرة قد تساعد العلماء مستقبلًا على تطوير علاجات لأمراض مرتبطة بالشيخوخة وتجديد الخلايا والأنسجة البشرية.
ويتميّز هذا الكائن البحري الصغير بقدرته على التحوّل، عند تعرضه للضغط أو الظروف القاسية، إلى كتلة من الخلايا تعود منها مرحلة تُعرف باسم "البوليبات"، وهي إحدى المراحل المبكرة من دورة حياة قنديل البحر.
وتنمو هذه المرحلة لتشكّل مستعمرة قادرة على إنتاج قناديل بحر جديدة. وتكمن أهمية هذه العملية في قدرة بعض خلايا الكائن البالغ على تغيير هويتها والعودة إلى حالة غير متخصصة، قبل التحول مجددًا إلى أنواع أخرى من الخلايا.
ويعمل الباحثون على دراسة الآليات الجينية والجزيئية التي تتيح لهذا الكائن تجديد نفسه، بهدف تحديد العوامل التي تتحكم بهذه العملية وإمكانية الاستفادة منها طبيًا.
وأظهرت دراسات أنّ قنديل البحر الخالد يمتلك نسخًا إضافية من جينات مرتبطة بإصلاح تلف الحمض النووي (DNA) والحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي أطراف الكروموسومات وتتقلص عادةً مع التقدم في العمر. كما كشفت أبحاث أولية عن تداخل بين بعض الجينات النشطة خلال عملية التجدد لديه وتلك المرتبطة بطول العمر لدى البشر.
ويأمل العلماء أن تسهم هذه الاكتشافات مستقبلًا في تطوير أساليب تساعد على ترميم الأنسجة المتضررة وتسريع التئام الجروح، وربما الحد من بعض الأضرار المرتبطة بأمراض مثل ألزهايمر وفقدان البصر الناتج عن التقدم في العمر. إلّا أنّ تحويل هذه النتائج إلى علاجات بشرية لا يزال بعيدًا، إذ يتطلب فهمًا أعمق لهذه الآليات وإثبات إمكانية تطبيقها بأمان على الخلايا والأنسجة البشرية.
ورغم تسميته بـ"الخالد"، لا يعني ذلك أنّ هذا الكائن محصّن تمامًا ضد الموت؛ إذ يمكن أن يقع فريسة للحيوانات البحرية أو يتأثر بالتغيرات البيئية ونقص الغذاء، كما لا يزال العلماء غير متأكدين من قدرته على تجديد نفسه إلى ما لا نهاية. ويؤكد هذا الاكتشاف أن فهم آليات التجدد في الطبيعة قد يفتح أبوابًا جديدة أمام الطب، من دون أن يعني بالضرورة إمكانية التغلب على الشيخوخة لدى البشر.
مصدر
علوم وتكنولوجيا
قنديل بحر
نوع نادر
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قنديل البحر الخالد
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الشيخوخة
تجديد الخلايا
الأنسجة البشرية.
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