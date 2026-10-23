أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اشتمّ الرائحة من الهاتف! حلم انبعاث الرائحة من الشاشة يصبح حقيقة...
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اشتمّ الرائحة من الهاتف! حلم انبعاث الرائحة من الشاشة يصبح حقيقة...
تخيّل أن تتصفّح حسابك على هاتفك الذكي وتشتمّ فجأةً رائحة القهوة من صورتها المعروضة على حساب مقهى، أو أن تطلب عطرك المفضّل بعد أن تستنشق رائحته بدقّة عبر الشاشة. ما كان بالأمس مجرّد خيال علمي يقتصر على أفلام السينما، أسرع الذكاء الاصطناعي في تحويله إلى واقع ملموس، ممهّداً الطريق لثورة جديدة تعيد تشكيل مفاهيم التواصل الرقمي والتسوق الإلكتروني.
فقد نجح فريق بحثي من جامعة ولاية أوهايو ومختبر "تشجيانغ" الصيني في تطوير نظام "Scentronic" المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنقل الروائح عبر الإنترنت وإعادة تكوينها عن بُعد. ووفقاً لدورية "ساينس أدفانسز"، يعتمد النظام على "أنف رقمي" مزوّد بـ 6 مستشعرات غازية لرصد المركبات الكيميائية للروائح وإرسال بياناتها لجهاز نشر عطور.
بعد ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد هويتها وتحويلها إلى بيانات رقمية تُرسَل إلى جهاز الاستقبال الذي يتولّى مهمة إعادة تركيب الرائحة وإطلاقها في الهواء عبر رذاذ دقيق يهتزّ لتوزيع قطرات متناهية الصغر من سوائل عطرية مخزنة مسبقاً.
وقد أظهرت التجارب الأولية على هذا النظام نجاحاً ملحوظاً، حيث شمل النموذج التجريبي إمكانية إعادة تكوين خمس روائح مختلفة شملت القهوة والبرتقال والكعك والبيرة والنبيذ الأحمر.
وعند اختبار هذه الروائح على مجموعة من المتطوعين، تمكّن المشاركون من التعرّف عليها بشكل صحيح بنسبة بلغت نحو 73 بالمئة، وهي نتيجة يعترها الباحثون مشجعة للغاية رغم حاجتها لمزيد من التطوير لتصل إلى دقة محاكاة تامة.
ويوضح القائمون على البحث أنّ النظام لا ينقل جزيئات الرائحة الفعلية عبر الأثير، بل يكتفي بإرسال الشفرة الكيميائية للرائحة لتصنيع ما يقاربها لدى المستلم.
ويرى الخبراء أنّ هذه التقنية تفتح آفاقاً واعدة لإضافة حاسّة الشم إلى مجالات التسوق الإلكتروني والتواصل الرقمي والواقع الافتراضي، حيث سيتمكن المستخدم مستقبلاً من تجربة العطور أو استنشاق رائحة المخبوزات والمشروبات قبل الشراء، إضافةً إلى إمكانية دمج هذه التجارب مع نظّارات الواقع المختلط.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
اشتمّ الرائحة من الهاتف
الرائحة من الشاشة
تكنولوجيا
ذكاء اصطناعي.
غرامة تاريخية تهزّ "ميتا"… 25 مليار دولار ثمن التضليل بشأن بيانات المستخدمين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-21
كيف تتخلص من رائحة الفم المزعجة طبيعيّاً؟ 5 أطعمة تضمن لك هذه النتيجة
صحة وتغذية
2026-10-21
كيف تتخلص من رائحة الفم المزعجة طبيعيّاً؟ 5 أطعمة تضمن لك هذه النتيجة
0
صحة وتغذية
2026-09-30
رائحة سرّة البطن قد تكشف مرضاً خطيراً مبكراً... إليكم ما كشفته احدث الدراسات
صحة وتغذية
2026-09-30
رائحة سرّة البطن قد تكشف مرضاً خطيراً مبكراً... إليكم ما كشفته احدث الدراسات
0
أخبار لبنان
2026-08-20
محافظ جبل لبنان في جولة ميدانية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي لمتابعة مخاطر الطيور والروائح
أخبار لبنان
2026-08-20
محافظ جبل لبنان في جولة ميدانية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي لمتابعة مخاطر الطيور والروائح
0
آخر الأخبار
2026-08-18
وزير الأشغال فايز رسامني للـLBCI: بالنسبة إلى وزارة الأشغال لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على إيجاد حلول ذكية لمعالجة المجاري التي تتسبب بروائح كريهة في محيط المطار
آخر الأخبار
2026-08-18
وزير الأشغال فايز رسامني للـLBCI: بالنسبة إلى وزارة الأشغال لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على إيجاد حلول ذكية لمعالجة المجاري التي تتسبب بروائح كريهة في محيط المطار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
05:37
غرامة تاريخية تهزّ "ميتا"… 25 مليار دولار ثمن التضليل بشأن بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
05:37
غرامة تاريخية تهزّ "ميتا"… 25 مليار دولار ثمن التضليل بشأن بيانات المستخدمين
0
علوم وتكنولوجيا
11:57
الذكاء الاصطناعي يضع الكتّاب في قفص الاتهام... كيف يثبتون أنّ نصوصهم من تأليفهم؟
علوم وتكنولوجيا
11:57
الذكاء الاصطناعي يضع الكتّاب في قفص الاتهام... كيف يثبتون أنّ نصوصهم من تأليفهم؟
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-21
"إل نينيو" يقلب موازين الطقس عالميًا... حرائق مدمّرة وجفاف وأعاصير تهدّد الملايين!
علوم وتكنولوجيا
2026-10-21
"إل نينيو" يقلب موازين الطقس عالميًا... حرائق مدمّرة وجفاف وأعاصير تهدّد الملايين!
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-20
هل تحرّكت الأرض من مكانها؟ دراسة ترصد 4 تحولات خلال 320 مليون سنة!
علوم وتكنولوجيا
2026-10-20
هل تحرّكت الأرض من مكانها؟ دراسة ترصد 4 تحولات خلال 320 مليون سنة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2026-01-01
إلى مواليد برج الميزان: 2026 سنة المفاجآت السعيدة والتخطيط للمستقبل (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
إلى مواليد برج الميزان: 2026 سنة المفاجآت السعيدة والتخطيط للمستقبل (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-03-16
رغم الحرب… ملف أبنية طرابلس يبقى أولوية!
أخبار لبنان
2026-03-16
رغم الحرب… ملف أبنية طرابلس يبقى أولوية!
0
خبر عاجل
2026-04-06
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: ننتظر هذا الأسبوع تفويضا من واشنطن لبدء قصف منشآت الطاقة الإيرانية
خبر عاجل
2026-04-06
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: ننتظر هذا الأسبوع تفويضا من واشنطن لبدء قصف منشآت الطاقة الإيرانية
0
آخر الأخبار
07:55
10 إصابات في إطلاق نار داخل كنيسة في الكرك بالأردن
آخر الأخبار
07:55
10 إصابات في إطلاق نار داخل كنيسة في الكرك بالأردن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:00
الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو
أخبار دولية
07:00
الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو
0
أخبار دولية
06:51
الكرملين: مفاوضات روسية أوكرانية بوساطة أميركية في أبوظبي الشهر المقبل
أخبار دولية
06:51
الكرملين: مفاوضات روسية أوكرانية بوساطة أميركية في أبوظبي الشهر المقبل
0
أخبار لبنان
05:38
سلام في مؤتمر "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة
أخبار لبنان
05:38
سلام في مؤتمر "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة
0
عالم الطبخ
13:43
فيليه السلمون وسلطة الهليون والأفوكادو مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
13:43
فيليه السلمون وسلطة الهليون والأفوكادو مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الغايب يعود... والموعد في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الغايب يعود... والموعد في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مناورة PEGASUS CEDAR تأكيد على دعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مناورة PEGASUS CEDAR تأكيد على دعم الجيش
0
أخبار لبنان
13:30
مرقص: الحكومة شددت على التحقيق في شأن شاحنة المتفجرات
أخبار لبنان
13:30
مرقص: الحكومة شددت على التحقيق في شأن شاحنة المتفجرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الانتخابات الإسرائيلية: للملف المتعلق بحزب الله موقف حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الانتخابات الإسرائيلية: للملف المتعلق بحزب الله موقف حاسم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
01:46
عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس
حال الطقس
01:46
عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس
3
أخبار لبنان
07:36
عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية
أخبار لبنان
07:36
عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية
4
اسرار
23:43
أسرار الصحف 23-10-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 23-10-2026
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
6
أمن وقضاء
10:38
من لبنان إلى 3 دول عربية... أمن الدولة يوقف امرأة مطلوبة ببلاغ من الإنتربول
أمن وقضاء
10:38
من لبنان إلى 3 دول عربية... أمن الدولة يوقف امرأة مطلوبة ببلاغ من الإنتربول
7
فنّ
02:57
إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل "عشماوي"
فنّ
02:57
إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل "عشماوي"
8
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الغايب يعود... والموعد في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الغايب يعود... والموعد في الرياض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More