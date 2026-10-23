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اشتمّ الرائحة من الهاتف! حلم انبعاث الرائحة من الشاشة يصبح حقيقة...

علوم وتكنولوجيا
2026-10-23 | 06:49
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اشتمّ الرائحة من الهاتف! حلم انبعاث الرائحة من الشاشة يصبح حقيقة...
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اشتمّ الرائحة من الهاتف! حلم انبعاث الرائحة من الشاشة يصبح حقيقة...

تخيّل أن تتصفّح حسابك على هاتفك الذكي وتشتمّ فجأةً رائحة القهوة من صورتها المعروضة على حساب مقهى، أو أن تطلب عطرك المفضّل بعد أن تستنشق رائحته بدقّة عبر الشاشة. ما كان بالأمس مجرّد خيال علمي يقتصر على أفلام السينما، أسرع الذكاء الاصطناعي في تحويله إلى واقع ملموس، ممهّداً الطريق لثورة جديدة تعيد تشكيل مفاهيم التواصل الرقمي والتسوق الإلكتروني.

فقد نجح فريق بحثي من جامعة ولاية أوهايو ومختبر "تشجيانغ" الصيني في تطوير نظام "Scentronic" المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنقل الروائح عبر الإنترنت وإعادة تكوينها عن بُعد. ووفقاً لدورية "ساينس أدفانسز"، يعتمد النظام على "أنف رقمي" مزوّد بـ 6 مستشعرات غازية لرصد المركبات الكيميائية للروائح وإرسال بياناتها لجهاز نشر عطور.

بعد ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد هويتها وتحويلها إلى بيانات رقمية تُرسَل إلى جهاز الاستقبال الذي يتولّى مهمة إعادة تركيب الرائحة وإطلاقها في الهواء عبر رذاذ دقيق يهتزّ لتوزيع قطرات متناهية الصغر من سوائل عطرية مخزنة مسبقاً.

وقد أظهرت التجارب الأولية على هذا النظام نجاحاً ملحوظاً، حيث شمل النموذج التجريبي إمكانية إعادة تكوين خمس روائح مختلفة شملت القهوة والبرتقال والكعك والبيرة والنبيذ الأحمر.

 وعند اختبار هذه الروائح على مجموعة من المتطوعين، تمكّن المشاركون من التعرّف عليها بشكل صحيح بنسبة بلغت نحو 73 بالمئة، وهي نتيجة يعترها الباحثون مشجعة للغاية رغم حاجتها لمزيد من التطوير لتصل إلى دقة محاكاة تامة.

ويوضح القائمون على البحث أنّ النظام لا ينقل جزيئات الرائحة الفعلية عبر الأثير، بل يكتفي بإرسال الشفرة الكيميائية للرائحة لتصنيع ما يقاربها لدى المستلم.
 ويرى الخبراء أنّ هذه التقنية تفتح آفاقاً واعدة لإضافة حاسّة الشم إلى مجالات التسوق الإلكتروني والتواصل الرقمي والواقع الافتراضي، حيث سيتمكن المستخدم مستقبلاً من تجربة العطور أو استنشاق رائحة المخبوزات والمشروبات قبل الشراء، إضافةً إلى إمكانية دمج هذه التجارب مع نظّارات الواقع المختلط.
 
 

علوم وتكنولوجيا

اشتمّ الرائحة من الهاتف

الرائحة من الشاشة

تكنولوجيا

ذكاء اصطناعي.

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