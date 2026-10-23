غرامة تاريخية تهزّ "ميتا"… 25 مليار دولار ثمن التضليل بشأن بيانات المستخدمين

فرضت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية غرامة بقيمة 25 مليار دولار على شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، على خلفية تضليل الجمهور لسنوات بشأن كيفية جمع بيانات مستخدمي فيسبوك واستخدامها ومشاركتها. وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت أسبوعين في وقت سابق من العام، خلصت خلالها هيئة المحلفين إلى أنّ الشركة انتهكت قوانين الولاية أكثر من 40 مليون مرة.



وتعود القضية إلى فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، التي استخدمت خلالها شركة الاستشارات السياسية بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك، في سياق أعمال شملت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. كما اتهمت نيو مكسيكو «ميتا» بتضليل الجمهور بشأن استفادتها من المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية، وآليات تطبيق القواعد المتعلقة به. واعتبر القاضي فرانسيس ماثيو أن المخالفات كانت متعمدة واستمرت لأكثر من 11 عاماً، بين عامي 2010 و2021، مشيراً إلى أنّ مراسلات بين كبار المسؤولين التنفيذيين، من بينهم مارك زوكربيرغ، صُممت لتضليل الجمهور.



من جهته، أعلن الفريق القانوني لـ"ميتا" أنّ الشركة ستستأنف الحكم، معتبراً أنّ القرار يجعل ممارسة الأعمال في الولاية شبه مستحيلة. كما رفضت الشركة الاتهامات، معتبرة أن الدعوى تسعى إلى فرض قيود جديدة على حرية التعبير عبر الإنترنت. وكان الادعاء قد طالب بغرامات تصل إلى 40 مليار دولار، فيما احتُسبت العقوبة الأولية بنحو 219 مليار دولار استناداً إلى آلاف الانتهاكات، قبل أن يخفضها القاضي إلى 25 مليار دولار.



ويأتي الحكم في وقت تواجه فيه "ميتا" دعاوى أخرى تتعلق بسلامة الأطفال وخصوصية البيانات، بعدما فُرضت عليها غرامة بقيمة 5 مليارات دولار عام 2019 من لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بسبب ممارساتها في مجال حماية البيانات. وكانت الولاية نفسها قد فرضت على الشركة، في وقت سابق من العام، غرامة تقارب مليار دولار على خلفية اتهامات بتضليل الجمهور بشأن سلامة منصاتها للأطفال.



وعلى الرغم من هذه الغرامات، تواصل "ميتا" ضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، إذ تتوقع إنفاق ما لا يقل عن 135 مليار دولار خلال العام الحالي، مع احتمال ارتفاع المبلغ إلى 145 ملياراً. وفي المقابل، سجلت الشركة إيرادات بلغت 64.5 مليار دولار بين تموز وأيلول، بزيادة 26 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت أرباحها إلى 9.8 مليارات دولار.