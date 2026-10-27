أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وراء الهروب الكبير إلى مواقع التواصل: كيف يسحبنا التجنب العاطفي إلى فخ الإدمان الرقمي؟

علوم وتكنولوجيا
2026-10-27 | 12:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وراء الهروب الكبير إلى مواقع التواصل: كيف يسحبنا التجنب العاطفي إلى فخ الإدمان الرقمي؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وراء الهروب الكبير إلى مواقع التواصل: كيف يسحبنا التجنب العاطفي إلى فخ الإدمان الرقمي؟

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة "PLOS One" العلمية، أنّ الخوف من العلاقات والتجنّب العاطفي يتصدران قائمة الأسباب الخفية وراء الاستخدام المفرط والضار لمنصات التواصل الاجتماعي.
 واستندت الدراسة إلى تحليل سلوكيات 555 أمريكياً تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاماً، لتسليط الضوء على الرابط وثيق الصلة بين أنماط التعلق النفسية ومدى تداخل شبكات التواصل مع تفاصيل الحياة اليومية والإنتاجية العملية والتعليمية.

وأوضحت نتائج البحث أنّ الأفراد الذين يعانون من "نمط التعلق الخائف"، وهم الذين يخشون العلاقات الاجتماعية ويتجنبونها، هم الأكثر عرضةً للاستخدام المفرط والضار لمنصات التواصل، حيث يلجأون إليها كملاذ آمن لتجنّب التفاعل المباشر وجهًا لوجه. وفي المقابل، أظهر الأفراد الذين يتمتعون بعلاقات مستقرة وآمنة أدنى مستويات الاستخدام الضار، يليهم أولئك الذين يفضلون الاستقلالية التامة وعدم التعلّق بالآخرين. وأكد الدكتور بيورنسن أن الدراسة ترصد وجود ارتباط وثيق بين هذه الأنماط والإدمان الرقمي، من دون إثبات وجود علاقة سببية مباشرة حتى الآن.

ولتقييم ما إذا كان استخدام المنصات الرقمية قد أصبح ضاراً، ينصح الباحثون بملاحظة مدى تراجع الإنتاجية في العمل أو الدراسة، أو مراقبة الشعور بالقلق والاكتئاب والتوتر عند محاولة الانقطاع عن الشاشة.
كما أشار بيورنسن إلى تفاقم الأزمة لدى جيل الشباب، حيث أقرّ العديد من طلابه بعدم امتلاكهم المهارات الأساسية للتواصل الحقيقي والمباشر، مشدداً على الدور المحوري لأولياء الأمور في توجيه الأبناء نحو بناء علاقات عميقة وغير سطحية في الواقع الملموس، بعيداً عن وهم العالم الافتراضي.

من جانبها، أوضحت الأخصائية النفسية كيمبرلي سولو أنّ مهارات التواصل ليست فطرية بل تكتسب بالتعليم والنمذجة منذ الصغر، داعيةً مَن يعانون من مشاكل التواصل إلى تبنّي خطوات عملية تدريجية، كالوعي بالسلوكيات الانسحابية مثل التأخر في الرد أو الإجابات المختصرة، والبدء بطرح أسئلة بسيطة على الآخرين لكسر الجليد، فضلاً عن الانضمام إلى أنشطة ومجموعات اهتمام واقعية تبني الثقة بالنفس، كالورش الفنية أو الرياضية، والاستعانة باختصاصيين في الصحة النفسية عند الحاجة.

ويؤكد الباحثون أن معالجة الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي تتطلب توجيه النظر نحو العالم الواقعي، إذ يعتقد الدكتور بيورنسن أن القطع التام لهذه التطبيقات أو الحد الصارم منها يمثل خطوة حاسمة لإعادة اكتشاف الهوايات، والنشاط البدني، واللقاءات المباشرة مع الأهل والأصدقاء، مشيراً إلى أن رغبة الإنسان في التواجد الرقمي المستمر قد تكون مجرد انعكاس لفجوة في علاقاته الواقعية يمثل إصلاحها المفتاح الحقيقي لاستعادة التوازن والسيطرة على الحياة اليومية.
 

علوم وتكنولوجيا

الهروب

الكبير

مواقع

التواصل:

يسحبنا

التجنب

العاطفي

الإدمان

الرقمي؟

شحادة ممثلاً رئيس الجمهورية: لبنان يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون للأمن السيبراني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-12

يسرائيل هيوم: نتنياهو يقطع بثا مباشرا متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل على خلفية الحادث شمالي إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-19

أوروبا تشدد الخناق على مواقع التواصل حماية للاطفال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-10

تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-14

الجمهورية اللبنانية توقّع ميثاق منظمة التعاون الرقمي: لمرحلة جديدة من الازدهار الرقمي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:11

شحادة ممثلاً رئيس الجمهورية: لبنان يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون للأمن السيبراني

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-25

بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي.. 100 مليون جنيه إسترليني لمواجهة التهديدات البيولوجية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-25

ناسا في سباق مع الزمن… هل يعود رواد الفضاء إلى القمر بحلول 2028؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23

أكبر تهديد لأمن الإنترنت ظلّ كامنًا 22 عامًا… والذكاء الاصطناعي حوّله إلى أزمة خلال يومين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:47

الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع في الرياض ومصفاة نفط بشرق السعودية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-01

وفاة شخصين جراء ألعاب نارية واضطرابات ليلة رأس السنة في ألمانيا

LBCI
منوعات
2026-10-26

الأوركسترا الشرق –عربية في تحيّة إلى مؤسّسها وليد غلمية: العمارة الموسيقيّة التي حررت النغم الشعبي إلى الفضاء السمفوني

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-22

انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:48

إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:47

الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
04:39

تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟

LBCI
حال الطقس
04:10

الطقس متقلب وممطر...

LBCI
أخبار دولية
01:02

ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"

LBCI
أمن وقضاء
05:48

مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون

LBCI
رياضة
05:49

نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز

LBCI
أخبار دولية
10:46

الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا

LBCI
أمن وقضاء
06:51

غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More