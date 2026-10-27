أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شحادة ممثلاً رئيس الجمهورية: لبنان يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون للأمن السيبراني
علوم وتكنولوجيا
2026-10-27 | 08:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شحادة ممثلاً رئيس الجمهورية: لبنان يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون للأمن السيبراني
شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ممثّلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في المؤتمر الإقليمي السادس حول الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي عُقد في بيروت، بحضور ممثّل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب فادي علامة، وممثّل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الوزير فادي مكّي، إلى جانب ممثّلي جامعة الدول العربية وأهل الاختصاص في التكنولوجيا والأمن السيبراني
وأكد شحادة، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عن رئيس الجمهورية، أن "الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح الأمن السيبراني، إذ يوفّر فرصًا لتعزيز حماية المؤسسات واستباق التهديدات، لكنه في المقابل يمنح الجهات الخبيثة أدوات أكثر تطوّرًا لتنفيذ هجمات معقّدة وسريعة".
وشدّد على "ضرورة تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها، وتعزيز الرقابة البشرية والمساءلة، والاستعداد للتحديات التي تطرحها الحوسبة الكمّية، ولا سيما على مستوى حماية الاتصالات الرقمية والمعاملات المالية والمعلومات الحكومية الحسّاسة".
كما لفت إلى أن "الأمن السيبراني بات ركيزة أساسية للأمن الوطني والسيادة الرقمية، نظرًا إلى تأثير أي اختراق خطير في الخدمات الحيوية واستمرارية المؤسسات وثقة المواطنين بالدولة"، مؤكدًا "أهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات والشركاء الدوليين".
وفي السياق، أشار شحادة إلى أن "لبنان يمتلك طاقات بشرية متخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني"، لافتًا إلى أن" العمل جارٍ لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون للأمن السيبراني، من شأنه إنشاء الجهة المختصة ومنحها الصلاحيات اللازمة لقيادة هذا الملف على المستوى الوطني".
كما حدّد خمس أولويات لتعزيز الجهوزية السيبرانية، تشمل "اعتماد التحوّل الرقمي الآمن منذ التصميم، وتعزيز الصمود السيبراني الوطني، وتنمية الكفاءات المتخصصة، وترسيخ الحوكمة والمساءلة، وتوسيع التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات".
وختم بالتأكيد أن "التحدّي لا يكمن في الاختيار بين الابتكار والأمن، بل في جعل الأمن والمسؤولية والثقة شروطًا أساسية لاستمرار الابتكار وازدهاره".
أخبار لبنان
علوم وتكنولوجيا
ممثلاً
الجمهورية:
لبنان
اللمسات
الأخيرة
مشروع
قانون
للأمن
السيبراني
بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي.. 100 مليون جنيه إسترليني لمواجهة التهديدات البيولوجية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-09
شحادة ممثّلًا الرئيس عون في افتتاح Experia: لبنان قادر على استعادة موقعه على خريطة الابتكار والتكنولوجيا
أخبار لبنان
2026-10-09
شحادة ممثّلًا الرئيس عون في افتتاح Experia: لبنان قادر على استعادة موقعه على خريطة الابتكار والتكنولوجيا
0
أخبار لبنان
2026-08-03
شحادة تداول مع عون في مسار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
2026-08-03
شحادة تداول مع عون في مسار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
0
آخر الأخبار
2026-08-27
بمناسبة عيد الأمن العام… رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس للمركز الطبي للأمن العام في مبنى المديرية في العدلية
آخر الأخبار
2026-08-27
بمناسبة عيد الأمن العام… رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس للمركز الطبي للأمن العام في مبنى المديرية في العدلية
0
آخر الأخبار
2026-08-31
رئيس الجمهورية جوزاف عون يضع إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في اليونان
آخر الأخبار
2026-08-31
رئيس الجمهورية جوزاف عون يضع إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في اليونان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-25
بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي.. 100 مليون جنيه إسترليني لمواجهة التهديدات البيولوجية
علوم وتكنولوجيا
2026-10-25
بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي.. 100 مليون جنيه إسترليني لمواجهة التهديدات البيولوجية
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-25
ناسا في سباق مع الزمن… هل يعود رواد الفضاء إلى القمر بحلول 2028؟
علوم وتكنولوجيا
2026-10-25
ناسا في سباق مع الزمن… هل يعود رواد الفضاء إلى القمر بحلول 2028؟
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
أكبر تهديد لأمن الإنترنت ظلّ كامنًا 22 عامًا… والذكاء الاصطناعي حوّله إلى أزمة خلال يومين
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
أكبر تهديد لأمن الإنترنت ظلّ كامنًا 22 عامًا… والذكاء الاصطناعي حوّله إلى أزمة خلال يومين
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
"الأسوأ على الإطلاق"… موجات الحرّ تودي بحياة أكثر من 50 ألف شخص في مدن أوروبا
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
"الأسوأ على الإطلاق"… موجات الحرّ تودي بحياة أكثر من 50 ألف شخص في مدن أوروبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-22
الرئيس عون: توجه لبنان في المفاوضات المرتقبة واضح... ومن المهم تفاعل اللبنانيين مع وحدة الموقف الوطني لتقوية الفريق اللبناني المفاوض
أخبار لبنان
2026-04-22
الرئيس عون: توجه لبنان في المفاوضات المرتقبة واضح... ومن المهم تفاعل اللبنانيين مع وحدة الموقف الوطني لتقوية الفريق اللبناني المفاوض
0
آخر الأخبار
2026-02-14
الوكالة الوطنية: مسيرة تلقي متفجرات على منزل في ميس الجبل
آخر الأخبار
2026-02-14
الوكالة الوطنية: مسيرة تلقي متفجرات على منزل في ميس الجبل
0
آخر الأخبار
2026-05-14
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة بعد رصدها في منطقة نشاط قواتنا جنوب لبنان دون تفعيل صفارات الإنذار
آخر الأخبار
2026-05-14
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة بعد رصدها في منطقة نشاط قواتنا جنوب لبنان دون تفعيل صفارات الإنذار
0
أخبار دولية
13:51
ثلاثة قتلى بينهم قيادي بتنظيم "حراس الدين" بضربة في سوريا
أخبار دولية
13:51
ثلاثة قتلى بينهم قيادي بتنظيم "حراس الدين" بضربة في سوريا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
0
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
09:44
بوتين يلتقي بزشكيان وأمير قطر في موسكو لبحث التعاون والطاقة
أخبار دولية
09:44
بوتين يلتقي بزشكيان وأمير قطر في موسكو لبحث التعاون والطاقة
0
أخبار دولية
08:27
السياسي الفلسطيني سعيد نفاع الـLBCI: للصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية وزنٌ كبيرٌ جدا
أخبار دولية
08:27
السياسي الفلسطيني سعيد نفاع الـLBCI: للصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية وزنٌ كبيرٌ جدا
0
أخبار دولية
08:17
قطر: على إيران إظهار حسن النوايا كي تنجح جهود الوساطة
أخبار دولية
08:17
قطر: على إيران إظهار حسن النوايا كي تنجح جهود الوساطة
0
اقتصاد
08:13
جابر اجتمع مع وفد من البنك الدولي... وهذا ما جرى بحثه
اقتصاد
08:13
جابر اجتمع مع وفد من البنك الدولي... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
08:08
بشرى سارة من وزير الصحة: البدء بتغطية عمليات زرع القوقعة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سنة و6 سنوات
أخبار لبنان
08:08
بشرى سارة من وزير الصحة: البدء بتغطية عمليات زرع القوقعة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سنة و6 سنوات
0
أخبار دولية
02:39
رئيس مركز الإحصاء والدراسات الاستراتيجية إيليا إيليا بشأن الإنتخابات الإسرائيلية: لا يمتلك أي معسكر 61 مقعدًا بمفرده
أخبار دولية
02:39
رئيس مركز الإحصاء والدراسات الاستراتيجية إيليا إيليا بشأن الإنتخابات الإسرائيلية: لا يمتلك أي معسكر 61 مقعدًا بمفرده
0
أخبار دولية
01:23
فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية الإسرائيلية
أخبار دولية
01:23
فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية الإسرائيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
3
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
4
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
5
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
6
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
7
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
8
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مجزرة الاردن: هكذا سقط الشقيقان ونسيبهما في قبضة الأمن الأردني
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مجزرة الاردن: هكذا سقط الشقيقان ونسيبهما في قبضة الأمن الأردني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More