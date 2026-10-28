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"صمّم طفلك الأفضل": تحذير من أن تحوّل هندسة الجينات الأطفال إلى سلعة

علوم وتكنولوجيا
2026-10-28 | 07:54
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&quot;صمّم طفلك الأفضل&quot;: تحذير من أن تحوّل هندسة الجينات الأطفال إلى سلعة
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"صمّم طفلك الأفضل": تحذير من أن تحوّل هندسة الجينات الأطفال إلى سلعة

حذّر خبراء وباحثون في مجال الأخلاقيات الحيوية والإعاقة من خطورة الاندفاع نحو تكنولوجيا الفحص الجيني للأجنة، مؤكدين أنها تعيد إحياء مفهوم "تحسين النسل" بصياغة معاصرة تعتمد على الفردية والخيارات الشخصية، تحت شعارات التنافسية وتصميم "الطفل الأفضل".

وتأتي هذه التحذيرات على خلفية حملات إعلانية واسعة أطلقتها شركات متخصصة في علم الجينات لتروّج لفحوصات شاملة للأجنّة عبر التخصيب الاصطناعي (IVF).  وتدّعي هذه الحملات القدرة على فرز الأجنّة ليس فقط للوقاية من الأمراض الوراثية الشديدة، بل أيضاً لاختيار صفات مثل الطول، والذكاء، ولون العينين، ومستوى اللياقة البدنية، وحتى الوقاية من حالات مثل الأرق والصلع الوراثي.

ويرى الباحث النرويجي يان غرو أنّ هذه التوجهات الاستهلاكية تشكّل ما يُعرف بـ "تحسين النسل الليبرالي". وحذّر من خطورة هذا الاتجاه الذي يسعى لمحو التنوع البشري والإعاقة، مستغلاً الهوس المعاصر برفع الإنتاجية وتكميم كافة جوانب الحياة، وصولاً إلى الجينات.

وأضاف الباحثون أن اختزال "الإنسان المثالي" في الصفات التنافسية والإنتاجية العالية يفرض ضغوطاً غير واقعية على الآباء والأبناء على حد سواء، ويتجاهل حقيقة أن معظم حالات الإعاقة والاعتلال لا تنتج فقط عن عوامل جينية، بل عن التفاعل المستمر مع التحديات البيئية والتقدم في العمر.

وشدد الباحثون على أن الحل لا يكمن في هندسة البشر أو البحث عن "الطفل المثالي"، بل في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على استيعاب الاختلافات والتنوع البشري، وتوفير الدعم للجميع بدلاً من تقييم أرقام الجينات وفق معايير إنتاجية وتسويقية ضيقة.
 

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