بملايين الدولارات… هيكل عظمي نادر لديناصور يقترب من تحطيم الرقم القياسي للأحافير (صور)

بيع هيكل عظمي نادر لديناصور "نانوتيرانوس"، أحد أقارب التيرانوصور ريكس الأصغر حجماً، مقابل 47.3 مليون دولار في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في نيويورك، بعد منافسة استمرت 12 دقيقة بين ستة مزايدين.

وتجاوز السعر النهائي التقديرات الأولية التي تراوحت بين 6 و9 ملايين دولار، ليصبح الهيكل ثاني أغلى أحفورة تُباع في مزاد على الإطلاق، بفارق ضئيل عن الرقم القياسي البالغ 50.1 مليون دولار، الذي سجله هيكل عظمي لديناصور «تي ريكس» في تموز الماضي.



ويُعرف الهيكل باسم "جودي"، تيمناً بمكتشفته جودي بيرسون، التي عثرت عليه عام 2019 في ولاية مونتانا الأميركية. ويبلغ ارتفاعه نحو 2.9 متر وطوله قرابة 6 أمتار، ويتألف من 191 قطعة عظمية، بينها جمجمة شبه مكتملة، ويتميز بحالة حفظ استثنائية.

ووفقاً لدار "سوذبيز"، فإنّ حجم العظام وتطورها يشيران إلى أنّ العينة تعود إلى ديناصور بالغ، فيما لا تزال هوية "نانوتيرانوس" موضع نقاش علمي، إذ اختلف الباحثون لسنوات حول ما إذا كان نوعاً مستقلاً أم مجرد نسخة يافعة من "تي ريكس".



وينتمي الهيكل إلى تكوين "هيل كريك" الجيولوجي، الممتد عبر ولايات مونتانا ووايومنغ وداكوتا، وهي منطقة غنية بالأحافير التي ساهمت في فهم تاريخ الديناصورات. كما شهدت المنطقة اكتشافات مهمة أخرى، بينها أحفورة "الديناصورات المتصارعة"، التي تضم هيكلين لديناصور ترايسيراتوبس وآخر من فصيلة التيرانوصورات، يُعتقد حالياً أنه من نوع "نانوتيرانوس".



وأثار بيع الأحافير النادرة بمبالغ ضخمة انتقادات في الأوساط العلمية، وسط مخاوف من انتقالها إلى مجموعات خاصة، ما قد يحرم الباحثين من دراستها ويمنع عرضها أمام الجمهور.

وقال عالم الحفريات ستيف بروساتي، من جامعة إدنبرة، إنّ من المقلق احتمال اختفاء الهيكل في خزائن أحد هواة جمع الأحافير بدلاً من عرضه في متحف، حيث يمكن أن يلهم الجمهور والأجيال الجديدة.

من جهته، أعرب عالم الحفريات ديفيد هون، من جامعة كوين ماري في لندن، عن دهشته من السعر الذي حققته الأحفورة، محذراً من أنّ الارتفاع المستمر في أسعار أحافير الديناصورات قد لا يستمر إلى الأبد، ومشيراً إلى أن القيمة العلمية للعينة يصعب تحديدها من دون دراسات متخصصة ومستقلة.