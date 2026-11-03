علماء يرصدون إشارات من أصغر عالم جرى استكشافه على الإطلاق… خطوة جديدة نحو فهم أسرار الكون

تمكّن علماء فيزياء من رصد إشارات صادرة عن أصغر نطاق في الطبيعة جرى استكشافه حتى الآن، على مسافة أصغر من حجم الذرة بنحو 100 مليار مرة، وهو عالم بالغ الصغر أطلق عليه بعض الفيزيائيين اسم "عالم الزيبتو" (Zeptoverse). ويُتوقع أن يساعد هذا الاكتشاف في تطوير نظرية أكثر شمولاً لفهم كيفية عمل الكون.



وجاءت النتائج من تجربة أُجريت باستخدام مصادم الهادرونات الكبير (LHC)، التابع للمركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) على الحدود السويسرية الفرنسية، حيث تُصدم الجسيمات بطاقة هائلة بهدف تفكيكها ودراسة مكوّناتها.

وتمكّن الباحثون من رصد تفاعلات بين جسيمات دون ذرية، من بينها جسيم يُعرف باسم "كوارك الجمال" (Beauty Quark)، لا يعيش سوى جزء ضئيل للغاية من الثانية قبل أن يتحلل إلى جسيمات أخرى، وذلك على مقياس يبلغ جزءاً من مليار تريليون من المتر.



وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في إطار الأبحاث المتعلقة بالمادة المظلمة، التي يُعتقد أنّها تشكّل جزءاً كبيراً من الكون، رغم صعوبة رصدها مباشرة. ويرجّح العلماء أنّ الجسيمات الموجودة في هذه المقاييس الدقيقة قد تكون أكثر تأثراً بالمادة المظلمة، ما قد ينعكس على طريقة تفاعل الكواركات وتحلّلها.

وأوضح الباحث في جامعة كامبريدج هاري كليف أنّ العلماء باتوا "يطرقون باب عالم الزيبتو"، مشيراً إلى أنّ الخطوة المقبلة تتطلب جمع المزيد من البيانات للكشف عن جسيمات جديدة محتملة.



وفي هذا السياق، وافقت 28 دولة مشاركة في المشروع على تمويل تحديث جهاز الكشف المستخدم في التجربة، بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، بهدف زيادة معدل رصد هذه التحللات إلى عشرة أضعاف. إلّا أنّ وكالة الأبحاث والابتكار البريطانية (UKRI) أعلنت لاحقاً سحب حصتها من تمويل التحديث، ضمن سلسلة تخفيضات طالت مشاريع عدة في مجالي فيزياء الجسيمات والفلك.



وأثارت هذه التخفيضات مخاوف بشأن مستقبل مشاركة المملكة المتحدة في الأبحاث، إذ حذّر البروفيسور تيم غيرشون من احتمال فقدان البلاد فرصاً للمساهمة في اكتشافات علمية كبرى وتدريب جيل جديد من الباحثين.

كما وصف عالم الفيزياء برايان كوكس النتائج بأنها مهمة، معتبراً أنّ الانسحاب من تمويل مشروع سيرن قد يضر بمكانة بريطانيا العلمية وتعاونها الدولي. في المقابل، أكدت وكالة الأبحاث والابتكار البريطانية أنّها لا تزال عضواً فاعلاً في المركز الأوروبي للأبحاث النووية، وأنّها تواصل دعم مشاريع علمية أخرى في مجالات الطاقة النظيفة والتصوير الطبي والتراث الثقافي.