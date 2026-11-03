الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علماء يرصدون إشارات من أصغر عالم جرى استكشافه على الإطلاق… خطوة جديدة نحو فهم أسرار الكون

علوم وتكنولوجيا
2026-11-03 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علماء يرصدون إشارات من أصغر عالم جرى استكشافه على الإطلاق… خطوة جديدة نحو فهم أسرار الكون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
علماء يرصدون إشارات من أصغر عالم جرى استكشافه على الإطلاق… خطوة جديدة نحو فهم أسرار الكون

تمكّن علماء فيزياء من رصد إشارات صادرة عن أصغر نطاق في الطبيعة جرى استكشافه حتى الآن، على مسافة أصغر من حجم الذرة بنحو 100 مليار مرة، وهو عالم بالغ الصغر أطلق عليه بعض الفيزيائيين اسم "عالم الزيبتو" (Zeptoverse). ويُتوقع أن يساعد هذا الاكتشاف في تطوير نظرية أكثر شمولاً لفهم كيفية عمل الكون.

وجاءت النتائج من تجربة أُجريت باستخدام مصادم الهادرونات الكبير (LHC)، التابع للمركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) على الحدود السويسرية الفرنسية، حيث تُصدم الجسيمات بطاقة هائلة بهدف تفكيكها ودراسة مكوّناتها.
 
وتمكّن الباحثون من رصد تفاعلات بين جسيمات دون ذرية، من بينها جسيم يُعرف باسم "كوارك الجمال" (Beauty Quark)، لا يعيش سوى جزء ضئيل للغاية من الثانية قبل أن يتحلل إلى جسيمات أخرى، وذلك على مقياس يبلغ جزءاً من مليار تريليون من المتر.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في إطار الأبحاث المتعلقة بالمادة المظلمة، التي يُعتقد أنّها تشكّل جزءاً كبيراً من الكون، رغم صعوبة رصدها مباشرة. ويرجّح العلماء أنّ الجسيمات الموجودة في هذه المقاييس الدقيقة قد تكون أكثر تأثراً بالمادة المظلمة، ما قد ينعكس على طريقة تفاعل الكواركات وتحلّلها.
 
وأوضح الباحث في جامعة كامبريدج هاري كليف أنّ العلماء باتوا "يطرقون باب عالم الزيبتو"، مشيراً إلى أنّ الخطوة المقبلة تتطلب جمع المزيد من البيانات للكشف عن جسيمات جديدة محتملة.

وفي هذا السياق، وافقت 28 دولة مشاركة في المشروع على تمويل تحديث جهاز الكشف المستخدم في التجربة، بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، بهدف زيادة معدل رصد هذه التحللات إلى عشرة أضعاف. إلّا أنّ وكالة الأبحاث والابتكار البريطانية (UKRI) أعلنت لاحقاً سحب حصتها من تمويل التحديث، ضمن سلسلة تخفيضات طالت مشاريع عدة في مجالي فيزياء الجسيمات والفلك.

وأثارت هذه التخفيضات مخاوف بشأن مستقبل مشاركة المملكة المتحدة في الأبحاث، إذ حذّر البروفيسور تيم غيرشون من احتمال فقدان البلاد فرصاً للمساهمة في اكتشافات علمية كبرى وتدريب جيل جديد من الباحثين.
 
كما وصف عالم الفيزياء برايان كوكس النتائج بأنها مهمة، معتبراً أنّ الانسحاب من تمويل مشروع سيرن قد يضر بمكانة بريطانيا العلمية وتعاونها الدولي. في المقابل، أكدت وكالة الأبحاث والابتكار البريطانية أنّها لا تزال عضواً فاعلاً في المركز الأوروبي للأبحاث النووية، وأنّها تواصل دعم مشاريع علمية أخرى في مجالات الطاقة النظيفة والتصوير الطبي والتراث الثقافي.
 

علوم وتكنولوجيا

علماء فيزياء

إشارات

كواكب

عالم الزيبتو

Zeptoverse

الفضاء.

LBCI التالي
لوحة "ليلة النجوم" لفان غوخ تخفي سراً عمره 137 عاماً… والعلماء يقتربون من كشفه
جامعة الروح القدس – الكسليك أطلقت مختبر EdTech Lab الأول من نوعه لتمكين المعلّمين ومواكبة التطور التكنولوجي (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-09-28

خطوة جديدة نحو مواجهة ألزهايمر؟ العلماء يكشفون سرّ الخلايا المرتبطة بتلف الدماغ

LBCI
فنّ
2026-08-21

ميريام فارس بإنجاز عالمي جديد: خطوة مميزة مع "الغراميز"

LBCI
رياضة
2026-11-02

أنتونيللي يكتب التاريخ… أصغر بطل للعالم في الفورمولا 1

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-06

بصور غير مسبوقة... أقوى تلسكوب شمسي في العالم يكشف أسرارًا جديدة عن الشمس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:14

لوحة "ليلة النجوم" لفان غوخ تخفي سراً عمره 137 عاماً… والعلماء يقتربون من كشفه

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:37

جامعة الروح القدس – الكسليك أطلقت مختبر EdTech Lab الأول من نوعه لتمكين المعلّمين ومواكبة التطور التكنولوجي (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-28

بملايين الدولارات… هيكل عظمي نادر لديناصور يقترب من تحطيم الرقم القياسي للأحافير (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-28

"صمّم طفلك الأفضل": تحذير من أن تحوّل هندسة الجينات الأطفال إلى سلعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-10-30

القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان

LBCI
أخبار دولية
2026-10-23

الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو

LBCI
خبر عاجل
2026-06-19

الخارجية الإيرانية: نظرا لأن التوقيع على نص مذكرة التفاهم تم إلكترونيا فإن عقد اجتماع سويسرا لم يعد أمرا ملحا

LBCI
أخبار دولية
07:02

في إيران... لوحة إعلانية ضخمة تتعهّد بقتل ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:22

لازانيا على الطريقة اللبنانية... كيف أعدّها الشيف فادي زغيب؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:27

حزب الله يطلق المرحلة الأولى من مشروع "وعد والتزام" في جبل عامل الأولى

LBCI
أخبار لبنان
07:12

لجنة الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لرفع الظلم عنّا

LBCI
أخبار لبنان
07:06

جولة ميدانية لوزير الزراعة في منطقتَي البقاع والهرمل

LBCI
أخبار لبنان
06:41

السفير الصيني خلال تقديم هبات لمناطق في قضاء صور: نقف الى جانب الشعب اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
04:43

نواف سلام: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها

LBCI
أخبار دولية
03:18

ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك

LBCI
أخبار دولية
02:08

قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"

LBCI
أخبار لبنان
15:24

إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:50

صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول

LBCI
حال الطقس
00:33

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
07:02

في إيران... لوحة إعلانية ضخمة تتعهّد بقتل ترامب

LBCI
أخبار لبنان
07:08

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يعلّق التغطية الطبية في مستشفى الرسول الأعظم وLMC

LBCI
أمن وقضاء
02:46

مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات

LBCI
أخبار لبنان
02:26

مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات في مهلة لا تتعدى 31 كانون الأول المقبل

LBCI
رياضة
06:35

مأساة تهزّ الملاعب الإسبانية… وفاة لاعب ثلاثيني بعد اصطدام عنيف بحارس مرمى خلال مباراة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More