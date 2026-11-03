لوحة "ليلة النجوم" لفان غوخ تخفي سراً عمره 137 عاماً… والعلماء يقتربون من كشفه

لا تزال لوحة "ليلة النجوم" (The Starry Night) للفنان الهولندي فنسنت فان غوخ تثير فضول الفنانين وعلماء الفلك منذ عقود، بعدما حيّرت تفاصيل سمائها المليئة بالنجوم والأشكال السماوية المدهشة. إلّا أنّ دراسة علمية جديدة تشير إلى أنّ اللوحة ربما استُلهمت من ظاهرة فلكية حقيقية شهدها الفنان في فرنسا عام 1889، وليس من خياله وحده.



وقارن باحثون من جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية تفاصيل اللوحة بمحاكاة فلكية للسماء فوق المصحّ النفسي في مدينة سان ريمي الفرنسية، حيث أقام فان غوخ ورسم العمل الشهير عام 1889. وشملت الدراسة تحليل مواقع النجوم والقمر وكوكب الزهرة، إلى جانب مراجعة سجلات الطقس التاريخية ومقارنتها بالتفاصيل الظاهرة في اللوحة.



وبعد إجراء عمليات المحاكاة والمقارنة، توصّل الباحثون إلى تطابق لافت مع مشهد السماء قرابة فجر 22 تموز 1889. ففي ذلك التاريخ، كان كوكب الزهرة ظاهراً بالقرب من الأفق، فيما ظهر القمر بهلال متناقص، بالتزامن مع تشكّل مجموعة نجوم "القلائص" (Hyades) على هيئة حرف V، في ترتيب يتشابه إلى حد كبير مع العناصر السماوية التي رسمها فان غوخ في اللوحة.



كما أظهرت المقارنة بين مراحل القمر والظروف الجوية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 تموز 1889 أن يومي 21 و22 تموز شهدا اقتراب القمر من مجموعة نجوم القلائص وكوكب الزهرة، ما قد يكون أتاح للفنان فرصة مراقبة هذا المشهد السماوي والاستلهام منه.



ورغم أنّ الباحثين لا يعتقدون بالضرورة أنّ فان غوخ نقل الظاهرة الفلكية بدقة تامة، فإنّ النتائج تعزز فرضية أنّ مشهداً حقيقياً في السماء كان وراء بعض تفاصيل إحدى أشهر اللوحات في تاريخ الفن، كاشفاً احتمال وجود مصدر علمي وراء الجمال الذي حيّر العالم لأكثر من قرن.