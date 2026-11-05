تجسّس ذكي وميكروفونات مفتوحة: تلفزيونك الذكي يراقب ما تشاهده… كيف تحمي خصوصيتك؟

لم تعد أجهزة التلفزيون الذكية مجرّد وسيلة للترفيه، بل أصبحت قادرة على جمع بيانات تتعلّق بعادات المشاهدة وتفضيلات المستخدمين، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية الرقمية.



وتعتمد بعض الشركات المصنّعة على تقنية تُعرف باسم «التعرّف الآلي على المحتوى» (ACR)، تتيح التعرّف إلى المحتوى المعروض على الشاشة، سواء عبر التطبيقات المدمجة أو الأجهزة الخارجية المتصلة بمنافذ HDMI، مثل أجهزة الألعاب ومشغّلات الوسائط.



وتُستخدم هذه البيانات لتحليل عادات المشاهدة وتخصيص الإعلانات والتوصيات، وقد تُشارك مع جهات إعلانية وفقًا لسياسات الخصوصية وإعدادات الجهاز.



ولا يقتصر القلق على تتبّع المحتوى، إذ تثير الميكروفونات المدمجة في بعض أجهزة التلفزيون الذكية تساؤلات بشأن آليات تفعيلها وطريقة التعامل مع البيانات الصوتية. لكن وجود ميكروفون في الجهاز لا يعني بالضرورة أنه يسجّل المحادثات باستمرار.



ولحماية الخصوصية والحدّ من جمع البيانات، يُنصح بمراجعة إعدادات التلفزيون وتعطيل خيارات التتبّع والإعلانات المخصّصة، مع الانتباه إلى اختلاف أسماء هذه الميزات ومسارات الوصول إليها بحسب الشركة المصنّعة وطراز الجهاز.



أجهزة إل جي (LG): انتقل إلى الإعدادات (Settings)، وابحث عن خيار «Live Plus» لتعطيل التعرّف الآلي على المحتوى. ويمكن أيضًا إيقاف الإعلانات المخصّصة وتوصيات المحتوى، بحسب الخيارات المتاحة.



أجهزة سامسونغ (Samsung): انتقل إلى الإعدادات (Settings)، ثم قسم «General & Privacy»، وابحث عن «Viewing Information Services» لتعطيله، إلى جانب خيارات الإعلانات المخصّصة.



أجهزة سوني (Sony): ابحث عن خيار «Samba Interactive TV» في إعدادات الجهاز، وأوقفه إذا كان متاحًا، مع مراجعة إعدادات الخصوصية وجمع بيانات الاستخدام.



أجهزة أمازون فاير تي في (Fire TV): انتقل إلى (Settings / Preferences / Privacy Settings)، وعطّل خيارات جمع بيانات استخدام الجهاز والإعلانات القائمة على الاهتمامات، بالإضافة إلى خيارات التعرّف إلى المحتوى إذا كانت متاحة.



وتبقى مراجعة إعدادات الخصوصية بصورة دورية خطوة أساسية للحدّ من جمع البيانات، خصوصًا بعد تحديث نظام التشغيل أو تغيير إعدادات الجهاز.