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سيارتك تتدخّل لإنقاذك... كيف تمنع المركبة الحوادث عند غياب السائق عن الوعي؟
علوم وتكنولوجيا
2026-11-04 | 11:43
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سيارتك تتدخّل لإنقاذك... كيف تمنع المركبة الحوادث عند غياب السائق عن الوعي؟
لم تعد أنظمة مساعدة السائق المتقدّمة تقتصر على التنبيه التقليدي عند التشتّت أو النعاس، بل تطورت هندسيًا لتبتكر حلولاً قادرة على التعامل مع حالات الغياب التام عن الوعي، كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية المفاجئة أثناء القيادة. وفي الماضي، كان فقدان السائق لوعيه يؤدي حتمًا إلى حادث مأساوي، أما اليوم، فتتبارى كبرى شركات السيارات العالمية في تقديم تقنيات استجابة ذكية تمسك بزمام القيادة لإيقاف السيارة بأمان.
تعتمد السيارات الحديثة على كاميرات ذكية لمراقبة السائق واكتشاف ما إذا كان نائماً أو فاقداً للوعي، من خلال رصد حركة عينيه أو رفع يديه عن المقود. وعندما يتجاهل السائق التحذيرات، تتحكم السيارة بنفسها لتتوقف بأمان تام، حيث تبدأ بإطلاق إنذارات صوتية وضوئية مع نفضة خفيفة في الفرامل، ثم تفعّل نظام التوقف الطارئ للحفاظ على مسارها، وتبطل سرعتها تدريجياً مع تشغيل أضواء الخطر حتى تتوقّف تماماً، وأخيراً تفتح الأبواب تلقائياً وتطلب الإسعاف فوراً.
وتتفاوت قدرات السيارات بين أنظمة طارئة تتوقف آلياً في الطرق السريعة الواضحة وتطلب الإغاثة، وتقنيات متقدمة لمراقبة وضعية الجسم، وصولاً إلى سيارات القيادة الذاتية التجريبية القادرة على الانتقال لحافّة الطريق. ورغم كفاءتها، إلّا أنها تظل محكومة بظروف الإضاءة واختبارات التطوير.
وتواجه هذه التقنيات تحديات تتمثل في صعوبة التوقف الآمن وسط الازدحامات المرورية، واعتمادها الكلّي على وضوح خطوط الطرق التي تتأثر بالطقس وتآكل الأسفلت.
ويمثّل التحول من تحذير السائق إلى التدخل لإنقاذه قفزة فارقة في السلامة المرورية الحديثة. ورغم أن السيارة باتت قادرة على إدارة الخطر وإيقاف المركبة بأمان، تظلّ خطوة الإنقاذ الطبي محكومة بحدود التقنيات التجارية المتاحة، لتظلّ المعادلة القائمة تؤكد أن السيارة تستطيع تحييد الخطر المروري، لكنها تنتظر التدخل البشري المتخصص لإنقاذ الحياة بشكل كامل.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
سيارة تتدخّل للإنقاذ
غياب السائق عن الوعي
سيارة ذكية.
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