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عينك تكشف ما لا تشعر به… الذكاء الاصطناعي يرصد أمراضًا عديدة في مراحل مبكرة

علوم وتكنولوجيا
2026-11-07 | 06:43
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عينك تكشف ما لا تشعر به… الذكاء الاصطناعي يرصد أمراضًا عديدة في مراحل مبكرة
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عينك تكشف ما لا تشعر به… الذكاء الاصطناعي يرصد أمراضًا عديدة في مراحل مبكرة

تستعد جامعة سندرلاند البريطانية لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى فحوصات العيون الروتينية، بهدف الكشف المبكر عن أمراض عدة، أبرزها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. ويأتي المشروع ضمن مبادرة يقودها مركز أبحاث وابتكار طب العيون في الجامعة (NORI)، الذي حصل على تمويل حكومي بقيمة 12.2 مليون جنيه إسترليني لتطوير هذه التكنولوجيا وتسريع تشخيص الأمراض.
 
وتعتمد التقنية على تحليل الأوعية الدموية الدقيقة والأنسجة العصبية الموجودة في الجزء الخلفي من العين، إذ يمكن أن تكشف هذه المؤشرات عن تغيرات صحية مرتبطة بأمراض مختلفة، حتى قبل ظهور الأعراض. وسيستخدم الذكاء الاصطناعي صور فحوصات العيون الروتينية، إلى جانب السجلات الصحية التابعة للنظام الصحي البريطاني والبيانات المجتمعية، لرصد أي تغيرات دقيقة قد تشير إلى المراحل المبكرة للمرض.
 
وفي مرحلته الأولى، سيركّز المشروع على الكشف عن السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، مع إمكانية توسيع نطاق استخدامه مستقبلاً ليشمل الخرف والسكتات الدماغية. وأوضح القائمون على المشروع أنّ التمويل سيساعد في تطوير هذه التقنيات واختبارها ضمن المؤسسات الصحية، تمهيداً لتوسيع استخدامها على المستويين المحلي والدولي.
 

علوم وتكنولوجيا

تقنيات

الذكاء الاصطناعي

فحوصات العيون الروتينية

الكشف المبكر

أمراض

صحة

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تكنولوجيا.

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