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كيف تكتشف مَن يستخدم "واي فاي" منزلك من دون علمك؟... 3 طرق لحماية الإنترنت من المتطفّلين

علوم وتكنولوجيا
2026-11-08 | 11:45
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كيف تكتشف مَن يستخدم &quot;واي فاي&quot; منزلك من دون علمك؟... 3 طرق لحماية الإنترنت من المتطفّلين
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كيف تكتشف مَن يستخدم "واي فاي" منزلك من دون علمك؟... 3 طرق لحماية الإنترنت من المتطفّلين

يواجه الكثيرون أحيانًا بطئًا ملحوظًا في سرعة الإنترنت المنزلي أو ارتفاعًا غير مبرر في استهلاك البيانات، وهو ما قد يعود أحيانًا إلى اتصال أجهزة خارجية بشبكة "الواي فاي" من دون علم أصحابها، إلى جانب أسباب أخرى كضغط الاستخدام أو ضعف الإشارة.

ولمساعدة المستخدمين على حماية شبكاتهم من دون الحاجة لخبرة تقنية معقدة، تتوفّر 3 طرق رئيسية وسهلة للتحقّق من الأجهزة المتّصلة:

1. عبر تطبيق الراوتر 

توفر أجهزة الراوتر الحديثة تطبيقات رسمية تتيح إدارة الشبكة بمرونة، حيث يكفي تسجيل الدخول إلى التطبيق والتوجه إلى قسم "الأجهزة المتصلة" أو "شبكتي" لعرض قائمة واضحة بأسماء الأجهزة المستخدمة وحجم استهلاكها للبيانات.

2. عبر صفحة إعدادات الراوتر

يمكن فحص الشبكة من خلال أي متصفح إنترنت على هاتف أو حاسوب متصل بالشبكة، حيث يجب كتابة عنوان الـ IP الخاص بالراوتر في شريط العناوين، وغالبًا ما يكون 192.168.1.1 أو 192.168.0.1. كما يستلزم تسجيل الدخول ببيانات الإدارة الخاصة بالراوتر، وليس كلمة مرور الواي فاي. يتبع هذا الانتقال إلى قسم "الأجهزة المتصلة" أو "عملاء DHCP" لمراجعة العناوين وأرقام التعريف الفريدة (MAC Address).

3. استخدام تطبيقات فحص الشبكات

إذا كانت قائمة الراوتر غير واضحة، يمكن الاستعانة بتطبيقات متخصصة مثل تطبيق "Fing" المتوفر لهواتف أندرويد وآيفون، فعند تشغيل التطبيق وفحص الشبكة، سيعرض قائمة بالأجهزة المتصلة مع ذكر الشركة المصنّعة، مثل "أبل" أو "سامسونغ"، مما يسهل التعرف على هويتها.

ولتجنّب حظر أي جهاز منزلي بالخطأ، كالكاميرات الذكية أو الطابعات التي قد تظهر بأسماء غامضة، يُنصح بحصر جميع الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت ومقارنتها بالقائمة، أو فصل جهاز معيّن موقتًا وملاحظة ما إذا كان قد اختفى من القائمة لضمان تحديد هويته بدقّة.

أمّا الخطوات الفورية لحماية شبكة الإنترنت، فتشمل:

- تغيير كلمة المرور، وهي الخطوة الأسرع لفصل أي جهاز متصل.

- حظر الأجهزة غير المعروفة باستخدام خاصية التحكم في الوصول المتاحة في إعدادات الراوتر.

- تحديث نظام الراوتر لسدّ الثغرات الأمنية المحتملة.

- تعطيل خاصية WPS لزيادة مستوى الحماية ومنع استغلالها في الاختراق.
 
 

علوم وتكنولوجيا

من يستخدم الواي فاي

واي فاي

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