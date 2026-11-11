غوغل تحذر... برمجية خبيثة تهدد خصوصية مستخدمي Gmail: وهذه التفاصيل

حذّرت تقارير متخصصة في الأمن السيبراني من برمجية خبيثة تُعرف باسم "Remus Stealer"، تُسوّق في أوساط القرصنة الإلكترونية على أنها أداة تتيح الوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني الخاصة بمستخدمي Gmail، والاطلاع على محتوياتها حتى بعد تغيير كلمات المرور أو إغلاق المتصفح.

وبحسب تحقيق أجرته شركة الأمن السيبراني "Hudson Rock"، فإن البرمجية تتضمن ميزة جديدة تتيح للقراصنة تصفّح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالضحايا من خلال لوحة تحكم، والبحث داخل محتوياتها، فضلًا عن مشاركة إمكانية الوصول إلى صناديق البريد مع جهات أخرى.

وأشار التحقيق إلى أنّ مطوّري الأداة يروّجون لهذه الميزة مقابل اشتراك شهري يبلغ ألف دولار، ويزعمون أنها تتيح استمرار الوصول إلى البريد الإلكتروني حتى بعد تغيير كلمة المرور أو تسجيل الخروج من الجلسات النشطة.

وتكمن خطورة هذه الإمكانية في أنّ البريد الإلكتروني قد يحتوي على رموز التحقق وروابط إعادة تعيين كلمات المرور، ما قد يتيح للقراصنة الوصول إلى حسابات أخرى مرتبطة به، بما فيها الحسابات المالية والشخصية.

وفي إطار التحقيق، تواصل باحثو "Hudson Rock" مع مطوّر البرمجية وأحد الأشخاص الذين قالوا إنهم استخدموها، كما اطّلعوا على صور لواجهة الأداة تُظهر إمكانية تصفّح الرسائل والبحث فيها. إلا أنّ الشركة أوضحت أنّ الادعاءات المتعلقة باستمرار الوصول بعد تغيير كلمات المرور وإلغاء الجلسات لم تخضع لتحقق تقني مستقل، وأنّ الآلية التي تتيح ذلك لا تزال غير واضحة.

وللحد من مخاطر هذه البرمجيات، يُنصح المستخدمون بتجنّب الروابط والمرفقات المشبوهة، وتحديث برامج الحماية، وفحص الأجهزة بحثًا عن أي برمجيات خبيثة. وفي حال الاشتباه باختراق الحساب، ينبغي إزالة البرمجية من الجهاز، وتغيير كلمة المرور، وإلغاء الجلسات النشطة، ومراجعة إعدادات إعادة توجيه الرسائل والفلاتر والتطبيقات المرتبطة بالحساب.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على مخاطر برمجيات سرقة المعلومات، التي لا تستهدف كلمات المرور فحسب، بل تسعى أيضًا إلى الاستيلاء على بيانات تسجيل الدخول والجلسات النشطة، بما يهدد خصوصية المستخدمين وأمن حساباتهم الرقمية.