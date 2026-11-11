العدالة في خطر: كيف يفبرك الذكاء الاصطناعي أدلّة تربك القضاء؟

دخلت المحاكم مرحلة غير مسبوقة من الإرباك بسبب القفزة المتسارعة لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.



وفي الوقت الذي مكّنت فيه هذه التقنيات صنّاع المحتوى من إنتاج الصوت والصورة بأقل تكلفة ووقت، فتحت في المقابل باباً واسعاً أمام تقديم أدلّة مفبركة يصعب تمييزها عن الواقع في مختلف القضايا الجنائية والمدنية.



فقد ألغت محكمة الاستئناف في أريزونا حكماً صادراً بحق قاتل بعد استخدام مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي للتأثير على هيئة المحلفين والقاضي. وفي مقاطعة ألاميدا، قدّم مدّعون تسجيلاً في نزاع سكني على أنه حقيقي لتكتشف المحكمة لاحقاً أنه مفبرك بالكامل.



على الجانب الآخر، بدأ الدفاع يمارس "حجة الإنكار" كسلاح عكسي لتبرئة الموكلين، إذ ادّعى محامو شركة تسلا عام 2023 أن تصريحات إيلون ماسك حول أمان القيادة الذاتية قد تكون مزيفة لتجنب شهادته، وتكرر الاستناد للادعاء نفسه في قضايا أخرى بولايات مثل فرجينيا وكاليفورنيا للتشكيك في صحة الوسائط المقدمة.



هذا المأزق دفع لجنة قواعد الإثبات بالمؤتمر القضائي الأميركي لعقد لقاءات مع كبرى شركات التكنولوجيا، حيث أقرت شركات مثل أوبن إيه آي وميتا بتراجع القدرة على التمييز بين الحقيقي والمصنع مستقبلاً، وغياب وسائل علمية قاطعة للتحقق. ورغم المساعي الأخيرة لشركات مثل غوغل وآبل لوضع وسوم خفية أو دمج بيانات مرجعية في حساسات التصوير، يرى الخبراء أن الحلول ستظل قاصرة ما لم يُعتمَد معيار تقني موحد للجميع.