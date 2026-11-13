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عطل رقمي يشلّ خدمات مايكروسوفت حول العالم… وChatGPT ضمن المتأثرين
علوم وتكنولوجيا
2026-11-13 | 04:04
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عطل رقمي يشلّ خدمات مايكروسوفت حول العالم… وChatGPT ضمن المتأثرين
تسبّب عطل تقني عالمي واسع النطاق في خدمات شركة مايكروسوفت باضطرابات طالت عدداً من منتجاتها، أبرزها خدمات البريد الإلكتروني Outlook ومنصة الاجتماعات Teams وأداة الذكاء الاصطناعي Copilot، ما أثّر على قدرة المستخدمين على إرسال الرسائل واستقبالها والوصول إلى بعض الملفات والتقويمات.
وسجّل موقع Downdetector، المتخصص في رصد الأعطال التقنية، نحو 140 ألف بلاغ عن مشكلات في Outlook من 74 دولة، فيما لم تُعلن الشركة بعد عن العدد الإجمالي للمتضررين.
وامتدّت تداعيات العطل إلى شركات ومؤسسات حول العالم، إذ أعلنت شركتا OpenAI المطوّرة لـChatGPT وAnthropic عن مواجهتهما مشكلات مرتبطة بالخدمات المتصلة ببنية مايكروسوفت التحتية.
كما أبلغت جهات حكومية وأمنية، بينها الحكومة السنغافورية ووكالة الاستخبارات الأسترالية، عن تأثر خدماتها، فيما حذّرت عيادات طبية في المملكة المتحدة من احتمال حدوث اضطرابات في التواصل مع المرضى.
وفيما استبعدت مايكروسوفت أن يكون العطل ناجماً عن هجوم سيبراني، عزت المشكلة إلى ارتفاع غير متوقع في الضغط على بنيتها التحتية، بعد خروج عدد من الخوادم عن الخدمة، ما أدّى إلى تحويل حركة البيانات نحو خوادم أخرى وزيادة الضغط عليها.
وأوضحت الشركة أنها تواصل مراقبة أداء الخوادم في مختلف المناطق والعمل على معالجة الخلل، مشيرةً إلى تحقيق تقدّم محدود في جهود الإصلاح.
وحذّر خبراء في الأمن السيبراني والتكنولوجيا من التداعيات الواسعة للعطل، نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه خدمات مايكروسوفت في البنية الرقمية العالمية.
وأشاروا إلى أنّ توقف البريد الإلكتروني والخدمات المرتبطة به لا يقتصر تأثيره على تعطيل العمل، بل يمتد إلى المعاملات الإلكترونية والتحقق من الحسابات والتواصل بشأن المواعيد والخدمات، ما قد يتسبب بخسائر تشغيلية وتعطيل أعمال الشركات والمؤسسات.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
عطل تقني عالمي
خدمات
شركة مايكروسوفت
خدمات البريد الإلكتروني
منصة
الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا
شركات
مؤسسات.
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