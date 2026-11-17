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بعد انتظار دام 13 عامًا... العالم يترقب GTA VI: الحدث الأضخم في عالم الألعاب!
علوم وتكنولوجيا
2026-11-17 | 09:38
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بعد انتظار دام 13 عامًا... العالم يترقب GTA VI: الحدث الأضخم في عالم الألعاب!
يستعد العالم لإطلاق لعبة Grand Theft Auto VI (GTA VI)، في حدث يُتوقّع أن يكون من أبرز المحطات الترفيهية لهذا العام، متجاوزًا في حجمه إطلاقات سينمائية كبرى.
وبعد انتظار دام أكثر من 12 عامًا منذ صدور الجزء السابق عام 2013، ارتفعت حماسة الجمهور إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل نحو 15 مليون نسخة محجوزة مسبقًا، وفق بيانات شركة "Sensor Tower".
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "Take-Two Interactive"، شتراوس زيلنيك، حجم المبيعات الأولية بأنه غير مسبوق. وتشير التقديرات إلى أنّ ميزانية إنتاج اللعبة تجاوزت مليار دولار، فيما يُتوقع أن تحقق إيرادات ضخمة، على غرار الجزء الخامس الذي حقق مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاقه، وباع نحو 235 مليون نسخة حول العالم. وقد دفعت هذه التوقعات شركات ألعاب الفيديو وحتى استوديوهات السينما إلى تجنّب إطلاق أعمال جديدة بالتزامن معها، خشية أن تستحوذ اللعبة على اهتمام الجمهور.
ولا يعود هذا الترقّب إلى شعبية السلسلة فحسب، بل أيضًا إلى طول فترة الانتظار، إذ أصدرت شركة "Rockstar Games" خمسة أجزاء رئيسية بين عامي 2001 و2013، قبل أن تغيب بإصدارات جديدة للسلسلة لأكثر من عقد.
وخلال هذه الفترة، حافظ الجزء الخامس على نجاحه من خلال نمط اللعب الجماعي عبر الإنترنت، الذي استقطب ملايين اللاعبين وأبقاهم على تفاعل مستمر. أما الجزء الجديد، فينقل اللاعبين إلى مدينة "Vice City" الخيالية المستوحاة من ميامي، ويقدّم قصة تتمحور حول ثنائي يعيش حياة إجرامية، في تجربة تفاعلية مستوحاة من قصة بوني وكلايد.
وتتميّز اللعبة بعالم مفتوح واسع يتيح استكشاف المدن والشوارع والتفاعل مع شخصيات افتراضية، إلى جانب محطات إذاعية وأنشطة متنوعة، لا تقتصر على المطاردات والمواجهات العنيفة.
وامتدّت أصداء الإطلاق المرتقب إلى قطاعات تجارية مختلفة، من متاجر التجزئة ومزوّدي خدمات الإنترنت إلى سلاسل مطاعم الوجبات السريعة، التي تسعى للاستفادة من الحماسة الجماهيرية عبر حملات ترويجية خاصة.
كذلك، تستعد المواقع المتخصصة بألعاب الفيديو لتغطية واسعة تشمل المراجعات والأدلة والخرائط، وسط توقعات بأن يبدأ الإطلاق العالمي من نيوزيلندا، ما يدفع بعض اللاعبين إلى تغيير إعدادات مواقعهم الجغرافية على منصات الألعاب للحصول على فرصة تجربة اللعبة قبل بقية العالم بساعات.
ويرى خبراء في القطاع أنّ "GTA VI" لا تمثّل مجرد إصدار جديد للعبة شهيرة، بل حدثًا ثقافيًا وتجاريًا يعكس حجم التأثير الذي باتت تتمتع به صناعة ألعاب الفيديو عالميًا.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
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