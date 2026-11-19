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صديق لا يجادلك ولا يتركك لينام… ثلث شباب العالم يبحثون عن الصداقة في الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2026-11-19 | 07:11
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صديق لا يجادلك ولا يتركك لينام… ثلث شباب العالم يبحثون عن الصداقة في الذكاء الاصطناعي
أظهرت دراسة دولية حديثة، أعدّتها مؤسسة "غالوب" بالتعاون مع مختبر الرفاهية الرقمية التابع لمستشفى بوسطن للأطفال، أنّ نحو ثلث الشباب حول العالم باتوا يتعاملون مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي كرفقاء اجتماعيين وأصدقاء، في ظاهرة تفتح الباب أمام تساؤلات جادة حول مستقبل العلاقات الإنسانية والصحة النفسية لهذا الجيل.
وأظهرت الدراسة، التي شملت شباباً بين 15 و22 عاماً في 16 دولة، أنّ 33 بالمئة منهم استخدموا روبوتات الدردشة للدعم العاطفي والاجتماعي.
كما بيّنت البيانات أنّ نحو نصف المستخدمين اليوميين للذكاء الاصطناعي و42 بالمئة ممَّن تقتصر صداقاتهم على الإنترنت يتخذونه صديقاً، رغم استمرار هيمنة العلاقات الواقعية، إذ يملك 93 بالمئة منهم صديقاً مقرّباً يلتقونه وجهاً لوجه، مقابل 37 بالمئة منهم ممَّن لديهم صداقات وثيقة عبر الإنترنت فقط.
وسلّطت الدراسة الضوء على مؤشر لافت يتعلق بالصحة النفسية، حيث تبيّن أن الشباب الذين يتخذون من الذكاء الاصطناعي صديقاً هم أكثر عرضة بنسبة 70 بالمئة للشعور بمستويات مرتفعة من الوحدة.
ومع ذلك، لم يحسم فريق البحث ما إذا كانت هذه التقنية سبباً مباشراً في تفاقم العزلة، أم أنّ الشباب الذين يعانون أصلاً من الوحدة هم الأكثر إقبالاً على البحث عن بديل افتراضي يؤنسهم.
وحذّرت الدراسة من الفارق الجوهري بين الصديق البشري والرفيق الآلي. فبينما ترتبط الصداقات المباشرة بمستويات أعلى من الرفاهية النفسية وتتيح مساحة للنقد البنّاء والمصارحة، تميل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى مسايرة المستخدم وتأكيد قناعاته لتقديم تجربة مريحة، ما قد يحبس الشاب داخل دائرة مغلقة من الأفكار دون مواجهة حقيقية مع الواقع.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنّ الذكاء الاصطناعي لا يمثّل خطراً حتمياً بحدّ ذاته، لكنه يعكس تحولاً عميقاً في أنماط التواصل، ما يستدعي تعزيز الروابط الإنسانية المباشرة وعدم السماح للخوارزميات بأن تستبدل الصداقات الواقعية.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
ذكاء اصطناعي
صديق
صداقة
شات جي بي تي.
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