إيلون ماسك يعد بمنح "كل طفل أميركي" سهمين في شركة سبايس إكس

أعلن الملياردير إيلون ماسك الأربعاء وعده بمنح كل طفل في الولايات المتحدة سهمين في شركته سبايس إكس، مضاعفا بذلك عدد الأسهم التي تعهد بمنحها في تشرين الأول.

وكتب في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) التي يملكها أيضا، "سيحصل كل طفل في الولايات المتحدة على سهمين في سبايس إكس، أحدهما من الشركة والآخر مني شخصيا".

والجدير بالذكر أن في الولايات المتحدة يعيش نحو 73 مليون شخص دون الثامنة عشرة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي لعام 2024.

وبحساب سعر سهم سبايس إكس عند الإغلاق الأربعاء، والبالغ 127,44 دولارا، تصل القيمة الإجمالية لهدية ماسك إلى نحو 18,6 مليار دولار.

وقال ماسك إن كل طفل سيتلقى السهم الذي تقدمه الشركة الشهر المقبل، على أن يتلقى السهم الذي يقدمه هو شخصيا في حزيران 2027. ولم يقدم تفاصيل أخرى عن آلية توزيع الأسهم.

وأضاف "أنصحكم بالاحتفاظ بأسهمكم"، قائلا إن قيمة سبايس إكس قد "تعادل نحو مليون ضعف حجم الاقتصاد العالمي اليوم" إذا "نجحت في جعل الحياة ممكنة على أكثر من كوكب وفي تسخير ولو جزء واحد من مليون من طاقة الشمس".

وتابع "من الواضح أن هذه الأهداف بالغة الصعوبة، لكن ثمة سبيلا إلى تحقيقها".

وكان ماسك الذي يدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسيا، قد وعد في تشرين الأول بمنح كل طفل في الولايات المتحدة سهما في سبايس إكس، قائلا إنها "ستكون هذه واحدة من بين العديد من الخطوات" المستقبلية.

وكالة فرانس برس