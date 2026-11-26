كشفت دراسة علمية جديدة عن آلية محتملة لافتراس الديناصور الشهير "تي ريكس" وغيره من الديناصورات آكلة اللحوم، مشيرةً إلى أنّها ربما لم تكن تعتمد على قوّة العضّ العمودي فحسب، كما تُصوّرها الأفلام، بل كانت تمزّق لحوم فرائسها من خلال غرس أسنانها وسحبها إلى الخلف، بحركة تشبه عمل المنشار.وللتحقّق من هذه الفرضية، ابتكر الباحثون جهازًا تجريبيًا أطلقوا عليه اسم "DinoSAW"، واستخدموا أسنانًا اصطناعية تحاكي أسنان الديناصورات، لاختبار قدرتها على اختراق مادة هلامية تحاكي أنسجة اللحم.وأظهرت النتائج أنّ سحب الأسنان بشكل مائل إلى الخلف تطلّب قوّة أقلّ بنحو الثلث مقارنة بالعضّ العمودي، إذ بلغ متوسّط القوّة المطلوبة 14 نيوتن، مقابل 21.4 نيوتن في حالة العضّ المباشر.ويُعزى ذلك إلى شكل الأسنان المنحني وحوافّها المسنّنة، التي تتيح الاستفادة من جانبي السنّ أثناء حركة السحب، ما يجعل عملية تقطيع اللحم أكثر كفاءة.ويرجّح الباحثون أنّ هذه الديناصورات كانت تستخدم عضلات رقبتها القويّة لانتزاع قطع اللحم من أجساد فرائسها، بطريقة تشبه ما تفعله الطيور الجارحة عند تمزيق الجيف.وتدعم هذه الفرضية آثار عضّات محفوظة على عظام متحجّرة لديناصورات، تظهر على شكل أخاديد يُحتمل أن تكون ناجمة عن جرّ الأسنان على سطح العظام.وتضع هذه النتائج موضع التساؤل فرضية سابقة تفترض أنّ الديناصورات كانت تعضّ أوّلًا ثم تسحب أسنانها، إذ تشير التجارب الجديدة إلى أنّ حركة السحب نفسها قد تؤدّي دورًا أساسيًا في اختراق اللحم وتقطيعه.وأوضح الباحثون أنّ إعادة بناء سلوك الحيوانات المنقرضة تبقى مهمّة صعبة، نظرًا إلى استحالة مراقبتها مباشرة، إلّا أنّ الجمع بين الفيزياء والهندسة وعلم الأحافير يساهم في فهم سلوكها الغذائي المحتمل.ويعتزم الفريق استخدام جهاز "DinoSAW" في تجارب إضافية لدراسة آلية عمل أسنان حيوانات منقرضة أخرى، من بينها السنوريّات ذات الأنياب السيفية.