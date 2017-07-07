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اعلنت السلطات الالمانية ان 76 شرطيا على الأقل اصيبوا بجروح خلال مواجهات مع متظاهرين معارضين لقمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وذلك اثر اندلاع اعمال عنف مباشرة بعد خروج تظاهرة تحمل شعار "مرحبا في جهنم".وتحولت التظاهرة التي شارك فيها حوالى 12,000 شخص الى عنيفة مع القاء ناشطين مقنعين معادين للرأسمالية الحجارة والزجاجات باتجاه عناصر الشرطة، واستخدام الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق حوالى 1,000 متظاهر من اليسار المتشدد.وقال ناطق باسم شرطة هامبورغ لفرانس برس ان 76 شرطيا على الأقل اصيبوا بجروح خلال المواجهات، مشيرا الى ان "الشرطة ما زالت تتعرض لهجوم".وطلبت الشرطة عبر مكبرات الصوت من المتظاهرين نزع أقنعتهم لكن الرد كان القاء المزيد من الاشياء باتجاههم، فكان ان قررت الشرطة بحسب ما اوردت على موقع تويتر تفريقهم عن باقي المتظاهرين.