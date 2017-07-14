وفاة شقيق الملك السعودي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، عن وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكر بيان الديوان الملكي السعودي أن "الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز توفي، الخميس، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم الجمعة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت "واس" قد ذكرت، في 5 أبريل الماضي، أن الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز "غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض، بعد أن أنهى الفترة اللازمة إثر العارض الصحي البسيط وإجراء عدد من الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح".

وشغل الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز منصب نائب وزير الدفاع والطيران منذ عام 1983 وحتى نوفمبر عام 2011.